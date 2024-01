Jordi Portabella, director de l'Àrea de Recerca i Coneixement de la Fundació Bancària "la Caixa", i Jaume Casals, president de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), acompanyats del Sr. Arcadi Navarro, secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, han lliurat aquest 23 de febrer a CosmoCaixa els 18 nous ajuts atorgats als projectes seleccionats a la setena convocatòria del programa RecerCaixa, que té com a objectiu impulsar i fomentar la recerca d'excel·lència a Catalunya, incrementar el progrés social i econòmic, i millorar el benestar de les persones.

La dotació total que han rebut els 18 projectes ha estat d'1,6 milions d'euros. Amb aquesta nova edició, i sumant-hi totes les convocatòries anteriors, des del 2010 fins al 2016, el programa RecerCaixa ha impulsat 157 projectes de 32 universitats i centres de recerca de tot Catalunya, als quals s'han destinat, en conjunt, 11,5 milions d'euros.

A aquesta setena convocatòria del programa, s'hi han presentat un total de 205 projectes de 47 institucions diferents, dels quals el 27 % són recerques de l'àmbit de les humanitats i la cultura; el 23 %, de les polítiques públiques; el 17 %, de l'educació, i el 33 % restant, de la inclusió social. Els 18 projectes seleccionats estan liderats per investigadors de 10 centres de recerca i universitats de Catalunya. D'aquests, n'hi ha 6 que pertanyen a l'àmbit de les polítiques públiques, 3 al de les humanitats i la cultura, 6 al de la inclusió social i 3 al de l'educació.

Projectes concedits a la UOC

SMART CLASSROOM. Codisseny d'entorns d'aprenentatge innovadors: recercant nous models d'aula

Els plantejaments educatius i els processos d'ensenyament han experimentat grans avenços en els darrers anys. En aquest context, els alumnes, els docents i la comunitat educativa en general requereixen nous models d'aula per poder-hi desenvolupar aquestes perspectives pedagògiques innovadores. Aquest projecte de recerca, dirigit pel professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, Guillermo Bautista, establirà principis i criteris en els dissenys d'espais escolars, i dissenyarà i implementarà en format de prototipus espais d'aprenentatge en les etapes educatives d'educació primària i educació secundària. La recerca desenvolupada servirà, entre d'altres coses, per determinar els paràmetres bàsics i específics amb relació als recursos i els espais per al disseny d'entorns flexibles, el seu impacte pedagògic, la innovació didàctica, la satisfacció i l'èxit escolar, i la minimització de les barreres a l'aprenentatge.

La gestió col·laborativa de la medicació: un projecte de recerca i acció participativa en salut mental

Els importants efectes secundaris que presenten alguns medicaments, com els antipsicòtics, generen sovint rebuig entre els usuaris i dificulten la creació d'una adequada aliança terapèutica. Les iniciatives de gestió col·laborativa de la medicació (GCM o GAM), iniciades i reconegudes com a bones pràctiques al Canadà, permeten augmentar els nivells de participació i corresponsabilització dels usuaris en els seus tractaments, així com recuperar els seus drets en la presa de decisions. L'objectiu central d'aquest projecte, liderat per Asún Pié Balaguer, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i Ángel Martínez, de la URV, és adaptar l'experiència de la GCM a Catalunya, a partir d'una intensa recerca qualitativa i la formulació d'una guia específica que serà dissenyada per un equip interdisciplinari, i amb la participació activa dels usuaris, cuidadors i professionals de la salut mental. El propòsit és dotar les polítiques de salut mental a Catalunya d'una nova eina i una bona pràctica per a l'atenció de qualitat, la participació ciutadana i el reconeixement dels drets dels usuaris.

mSalut: reptes i oportunitats per als sistemes de salut

Aquest projecte, dirigit per Francisco Lupiánez, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, vol analitzar el potencial de les aplicacions mòbils en salut (mSalut) per augmentar el compliment dels tractaments mèdics i millorar l'estat de salut dels pacients. S'investigarà l'accés, l'adopció, l'ús, l'impacte i la sostenibilitat de la mSalut en el sistema de salut espanyol, tenint en compte els punts de vista dels usuaris d'Internet, els pacients, els professionals de la salut, les organitzacions sanitàries i els desenvolupadors d'aplicacions. Una de les tasques principals serà la realització d'un assaig multicèntric aleatoritzat i controlat amb 300 pacients amb diagnòstic de TCA (trastorn de conducta alimentària). Col·laboraran en aquesta investigació tots els actors del sistema, incloent-hi l'mHealth Mobile World Congress, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i l'Associació Catalana d'Entitats de Salut.

Sobre el programa RecerCaixa

L'Obra Social "la Caixa" i l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) promouen RecerCaixa, un programa d'ajuts anual que impulsa la recerca científica d'excel·lència a Catalunya, i acosta la ciència i el procés d'investigació a la ciutadania, fent-la partícip dels avenços i de les repercussions socials. Parteix de la idea que la investigació és un element estratègic per a fomentar el progrés econòmic, transformar la realitat i aportar millores que contribueixin a incrementar el benestar social.