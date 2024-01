Apps de salut: el futur del sistema sanitari?

La UOC impulsa un nou projecte de recerca amb l’objectiu d’avaluar la introducció d’aplicacions per a mòbils com un element més en els sistemes de salut. L’estudi, que arrenca aquest mes de març, inclou una prova pilot amb 250 pacients i compta amb la implicació de professionals de cinc institucions sanitàries de l’Estat. La recerca, que porta per títol «mSalut: reptes i oportunitats per als sistemes de salut», és finançada pel programa RecerCaixa de la Fundació La Caixa.