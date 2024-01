La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han unit forces per conscienciar sobre les importants diferències de gènere entre l’alumnat de les titulacions d’Informàtica, en què per cada nou homes només hi ha una dona. En la roda de premsa d’avui s’ha presentat el vídeo El que no t’expliquen, que s’ha elaborat conjuntament des dels estudis d’Informàtica de les dues universitats.

El vídeo –que té versió catalana i castellana i dura poc més d’un minut, ja que té voluntat de ser viral– explica la importància de les dones en la història de la informàtica i recorda que des de petits ambdós sexes tenen les mateixes capacitats en l’ús i l’aprenentatge de les tecnologies. També s’alerta que en l’adolescència els estereotips, els prejudicis i els missatges subliminals provoquen que moltes noies no vulguin apostar per aquest tipus de titulacions.

El vídeo es presenta quan falta mig any exacte per al Celebration of Women in Computing: womENcourage, que, entre el 6 i el 8 de setembre, tindrà lloc a la UPC, organitzat per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB), on s’imparteixen aquests estudis. La quarta edició d’aquesta trobada internacional de dones universitàries d’informàtica –organitzada per l’Association for Computing Machinery i que arribarà a Barcelona després de tenir lloc a Manchester (Regne Unit), Uppsala (Suècia) i Linz (Àustria)– compta amb el suport de la Conferència de Directors i Degans d’Enginyeria Informàtica (CODDII), formada pels responsables de les escoles i facultats, públiques i privades, d’aquestes titulacions a Espanya.



Seguiment de més de 1.500 alumnes

Abans de la presentació del vídeo, s’han donat a conèixer les principals conclusions d’un estudi de sis anys de durada sobre sexisme acadèmic. La recerca ha estat dirigida per Milagros Sáinz –investigadora principal del projecte i especialista en temes educatius i gènere– i s’ha portat a terme des del grup de recerca Gènere i TIC de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC, dirigit per Sáinz.

L’estudi («Reptes de la persistència de rols i estereotips de gènere en l'elecció d'estudis superiors des d'una perspectiva longitudinal. Paper de les famílies i del professorat»), finançat pel Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat i del qual Sáinz ha presentat les conclusions més importants, és una recerca pionera en el seu àmbit a Espanya. Hi han participat més de 1.500 alumnes de secundària –amb edats entre 14 i 19 anys, provinents de sis instituts de Madrid i quatre de Barcelona–, dels quals s’ha fet un seguiment durant sis cursos acadèmics. L’estudi també ha tingut grups de discussió de professors i de pares i mares.

Tal com indica el vídeo –que recorda que amb 15 anys un 25% dels nois s’inclina per estudiar Enginyeria Informàtica per només un 9% de noies–, l’estudi conclou que les noies tendeixen a infravalorar la seva competència en matèries habitualment vinculades als homes, com la tecnologia i les matemàtiques. Això passa encara que tinguin millors qualificacions que els nois. En canvi, els nois acostumen a sobrevalorar les seves competències en aquestes mateixes matèries malgrat que les seves notes siguin més baixes que les de les noies.



Professors i famílies reforcen els rols de gènere

Per tot això, l’estudi conclou que els nois tendeixen a guardar creences sexistes en major mesura que les noies en creure que els homes són millors en ciència, tecnologia i matemàtiques. En canvi, al contrari del que es pot esperar, ni nois ni noies consideren que les dones siguin millors en llengües i biologia que els homes. El treball també conclou que les noies acostumen a enfrontar-se al sexisme acadèmic mentre que els nois eviten aquest tipus de situacions per no afrontar-ho.

Aquest estudi, encara en curs, és la segona part d’una recerca més àmplia iniciada l’any 2012. Si bé aquesta segona part se centra en l’alumnat, les famílies i el professorat, la primera es focalitzava, sobretot, en el professorat, i va concloure que els professors de secundària reforcen els rols de gènere entre l’alumnat i que molts tenen diferents expectatives en funció del sexe dels alumnes.