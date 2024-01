La cinquena edició de la HackForGood, organitzada per les càtedres de Telefónica, reunirà més d’un centenar de desenvolupadors per a construir aplicacions i serveis que facin un ús massiu de dades i que tinguin un impacte social. Les càtedres de la UPC, la UOC i la UPF organitzen la hackató de Barcelona, que tindrà lloc des d’aquest dijous, dia 9, amb el plantejament dels reptes, fins al dissabte 11 de març al Campus Nord de la UPC. La HackForGood 2017 se celebrarà simultàniament en catorze ciutats de l’Estat i en una seu virtual.

La HackForGood és un concurs per a desenvolupar projectes destinats a resoldre problemes socials i satisfer, així, necessitats existents, crear noves comunitats o desenvolupar col·laboracions entre institucions públiques, privades i el tercer sector. Per tal de fer-ho, els participants seran assessorats per enginyers i experts en diverses disciplines. El concurs atorgarà una sèrie de premis, amb una dotació total de sis mil euros només a Barcelona, per als millors projectes en temes de disseny i ajut a la mobilitat, a la millor aplicació educativa i al projecte de més impacte social. Els projectes guanyadors optaran als premis globals, que seran presentats en el marc de la HackForGood Big Day el mes de setembre.

Les càtedres participants en la seu de Barcelona són les següents:

Càtedra Telefónica-UPF Social Innovation in Education



La Càtedra Telefónica-UPF es va rellançar el 2013 amb la temàtica d’innovació social en educació i va començar analitzant l’impacte social dels cursos MOOC. En el marc d’aquesta càtedra s’aglutinen activitats transversals de grups de recerca del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, com són el Networking Technologies and Strategies (NeTS), que coordina Miquel Oliver; el d’Interacció Persona-Màquina, Gràfics i Tecnologies Educatives, amb la professora Davinia Hernández-Leo, i amb la col·laboració de l’Escola Superior Politècnica.

Càtedra Telefónica-UPC d’Anàlisi de l’Evolució i les Tendències Futures de la Societat de la Informació



La Càtedra Telefónica-UPC es va constituir el 2003 com a Càtedra Telefónica d’Especialització Tecnològica i Societat del Coneixement. El 2009 se n’actualitza la denominació d’acord amb la seva orientació actual: aprofundir en el model emergent de societat del coneixement en què l’ús de les TIC dona suport a l’impuls d’activitats econòmiques intensives en coneixement. La Càtedra està formada per un grup d’experts i té com a director Lluís Jofre Roca. Rep la col·laboració d’un conjunt de centres de la UPC, com ara l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona i la Facultat d’Informàtica de Barcelona.