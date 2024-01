El meu avi és un youtuber

El malagueny Juan José Cañas ha causat sensació: té 80 anys i ha aconseguit més de 16.000 subscriptors al seu compte de Youtube ‘Atrapatuabuelo’, des de final del 2016. Assegura que es va animar, amb l’empenta dels nets, perquè «estava avorrit com una ostra»; però el que va començar com un joc familiar s’ha convertit en un fenomen. En Juan José parla de tot tipus de temes: amistats, consells, viatges, experiències...

Cañas és la versió espanyola d’un fenomen que també es dona a altres països. Amb 79 anys, la britànica Shirley Curry es va fer famosa perquè va començar a comentar a Youtube la seva experiència com a jugadora del videojoc Skyrim. De seguida va crear el seu canal Grandma Shirley, amb més de 120.000 seguidors. La motivació? Crear un espai d’intercanvi d’experiències per a jugadors de videojocs de la seva edat perquè no se sentia representada als fòrums de gent jove.

Un altre cas és el del britànic Peter Oackley, que el 2006 va crear el canal ‘Geriatric1927’. Per què? Segons va explicar en diverses entrevistes, volia provar què era allò que feien els joves. Oackley penjava petits tutorials, reflexions o vivències de la II Guerra Mundial. Durant un temps va ser el canal amb més visites de la plataforma.



Xarxes socials, dimensió desconeguda per a la gent gran?

Al marge d’aquests casos que superen la fotografia general de l’ús que la gent gran fa de les xarxes socials, diverses línies d’investigació de la UOC conclouen que la gent gran no és aliena a les xarxes socials. «La realitat és ben lluny dels estereotips», sentencia Mireia Fernández-Ardèvol, investigadora del grup de recerca Communication Networks and Social Change (CN&SC) de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC.

Fernández-Ardèvol, que centra part de la seva recerca en la relació de la gent gran amb les tecnologies digitals, destaca que en els darrers sis anys, el nombre d’usuaris d’internet del grup d’edat 55-74 anys ha augmentat exponencialment. «És cert que les persones grans encara s’hi connecten menys que altres segments d’edat, però -segons les dades de l’Eurostat- en sis anys el creixement de l’ús d’internet en aquest col·lectiu ha estat del 96%», diu la investigadora, que també explica que els usos no són únicament pràctics i que la gent gran fa un ús divers de la xarxa.



Espanya. Persones usuàries d'internet (%) Total 25-54 anys 55-74 anys 2005 48% 54% 12% 2010 66% 76% 27% 2016 81% 92% 53% Font: Eurostat ( isoc_ci_ifp_iu



Els sèniors han arribat a les xarxes per quedar-s’hi

En aquesta mateixa línia apunta la investigació publicada el 2015 sobre internet i els nous mitjans de comunicació, liderada per Mireia Montaña, Elisenda Estanyol i Ferran Lalueza, professors de la UOC. Arran d’un treball de camp fet el 2013, destaquen que malgrat que són el grup de població que més lentament s’incorpora a internet, l’usen considerablement.

Llavors aquell vaticini semblava molt agosarat perquè contradeia el que afirmaven altres estudis i recerques. Ara, però, tot just s’acaba de fer públic l’informe de referència Sociedad de la información en España 2016 (SIE16, de Fundación Telefónica), que ratifica plenament allò que fa uns anys ja van avançar Montaña, Estanyol i Lalueza. Segons el SIE16, «durant l’any 2016 s’adverteix que els internautes d’aquest segment d’edat [majors de 65 anys] comencen a fer un ús intensiu d’internet». En gran mesura, i sempre segons el SIE16, l’ús creixent de tauletes seria un factor determinant per a explicar aquesta tendència: «Es pot afirmar que l’ús de la tablet està tancant l’últim reducte de l’escletxa digital, el dels majors de 65 anys».



Les xarxes, via de socialització

Fernández-Ardèvol alerta que, com a societat, ens apropem a la gent gran de manera paternalista i també ho fem quan parlem de la seva relació amb les noves tecnologies. «La gent gran usa les xarxes socials en línia per a ser ciutadà o ciutadana. És una manera més de sentir-se integrat, expressar la identitat i, en definitiva, ser com la resta», afirma, «saben que aquestes xarxes són importants».

Segons Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC: «La generalització de l’ús d’internet va iniciar-se fa dues dècades, de manera que moltes de les persones que actualment considerem sèniors (a partir de 61 anys) han tingut temps d’incorporar aquest ús d’internet a les seves rutines professionals abans d’arribar a l’edat de jubilació. En canvi, el fenomen de les xarxes socials és força més recent (la xarxa social més consolidada, Facebook, només té tretze anys de vida) i, per tant, a la major part dels sèniors la seva eclosió ja els ha agafat grans. Això pot explicar que no s’hagin 'enganxat' a les xarxes», malgrat que cada vegada hi ha més usuaris sèniors.

«El nombre d’usuaris d’una xarxa, a partir de l’assoliment d’una massa crítica suficient, creix exponencialment pel que podríem denominar 'efecte contagi': jo la utilitzo perquè hi trobo les persones amb qui m’interessa estar en contacte. Si en un moment donat la presència en una xarxa social d’un determinat col·lectiu (com ara els sèniors) no assoleix aquesta massa crítica, l’efecte contagi no es produeix. És el mateix fenomen que explica per què Snapchat és molt popular entre adolescents i joves i, en canvi, creix molt lentament en usuaris més adults», matisa Lalueza, que també és investigador del grup de recerca GAME de la UOC, centrat en els aprenentatges, els mitjans i l’entreteniment.

De fet, una de les vies d’entrada d’usuaris en edat avançada és la família i els amics propers. Fernández-Ardèvol posa com a exemple aplicacions com Whatsapp, Skype o Facebook, que permeten tenir contacte en viu amb familiars que viuen a l’estranger i que s’han convertit en un important punt d’entrada a internet.

Pel que fa al cas concret de Youtube, estudis nord-americans confirmen que aquest canal de vídeo té un públic molt transversal, però sorprèn que tres de cada quatre internautes de més de 65 anys es van connectar a Youtube el passat mes de febrer. Representen un total de 19,4 milions d’usuaris que, bàsicament, s’interessen per consells sobre tot tipus de coses: des de videojocs a trucs de bellesa o manualitats.