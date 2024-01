El reciclatge formatiu, clau per a combatre l'atur sènior

Trobar-se sense feina a certa edat pot semblar un camí sense sortida. Segons dades de l’última Enquesta de població (EPA), la taxa d’atur es situa a prop del 25%, i d’aquest percentatge aproximadament un 3% correspon a gent que té més de quaranta anys. La majoria havien estat gairebé tota la vida laboral al mateix lloc de treball i en sectors que actualment no podien continuar oferint els reptes laborals del passat. Com ho ha de fer aquest col·lectiu per a trobar feina?

Segons dades de l’Eurobaròmetre de 2012, una de cada vint persones ha estat discriminada per motius d’edat. «Amb l’edat poden decaure algunes capacitats sensitives i cognitives, sobretot en la darrera etapa laboral», assegura Eva Rimbau, professora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC. La part positiva de l’edat, assegura aquesta experta, és que les empreses valoren cada cop més les competències pròpies dels treballadors sèniors. «El pensament estratègic, la capacitat de deliberar, la xarxa de contactes i la capacitat lingüística són algunes de les capacitats que només s’adquireixen amb l’edat», constata Rimbau. Tenint en compte aquests dos factors, doncs, Rimbau assegura que la clau perquè un aturat sènior es reincorpori al mercat laboral és passar per la formació. Les dades ho constaten. Segons el VII informe mayores de 45 años en el mundo laboral de la Fundació Addeco, set de cada deu empleats nous de més de quaranta-cinc anys que va trobar feina el 2015 s’havien reciclat en competències professionals.



En què s’han de reciclar?

Segons Rimbau el primer que ha de fer un treballador sènior que es troba a l’atur és deixar-se aconsellar pels serveis d’ocupació i fer cursos relacionats amb les necessitats detectades en la seva zona geogràfica. Tant aquesta economista com la professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació Montse Guitert coincideixen, però, a pensar que una competència imprescindible en qualsevol lloc de treball és la digital. «Difícilment persones sense aquestes habilitats trobaran un lloc en el mercat laboral d’avui dia», apunta Guitert.

Aquestes dues expertes alerten, però, que el reciclatge formatiu no solament l’han de dur a terme els aturats sinó també els que tenen feina. «Des del punt de vista dels responsables de recursos humans, es valora molt la iniciativa del treballador d’estar en constant evolució», insisteix Rimbau. En aquest sentit aquesta economista recomana actualitzar els coneixements per a afrontar els escenaris futurs plantejats per les tecnologies i les maneres de «treballar canviants». «En el futur hi ha feines que poden desaparèixer a causa de l’automatització, i cal recordar que la quarta revolució industrial és per a treballadors altament qualificats i amb una gran capacitat d’adaptació, flexibilitat i aprenentatge continu», constata Rimbau.