L'EAPC i la UOC inauguren la primera edició del Màster en Direcció Pública

La consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC), Agustí Colomines, i el rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Josep A. Planell, han inaugurat aquesta tarda la primera edició del Màster en Direcció Pública . A l'acte també han assistit els codirectors del màster Xavier Antich, Elisenda Malaret, Heribert Padrol i Ana M. Delgado.

Es tracta d'un nou programa formatiu de tercer cicle de l'EAPC, en col·laboració amb la UOC, que s'adreça a directius dels sectors públic i privat que vulguin formar-se en l'execució de la direcció pública i el lideratge d'equips i persones. En aquest sentit, la consellera Borràs ha afirmat que "Catalunya necessita directius públics que tinguin una excel·lent preparació", i ha afegit que "com a país aspirem a gestionar el nostre futur. I per fer-ho bé, necessitem una administració i uns directius de primer nivell".

La titular de Governació ha fet èmfasi en què "les polítiques públiques han de ser cada vegada més properes a la ciutadania, i l'exercici de la transparència i la participació han de ser en la base de tota la política pública". La consellera ha agraït la col·laboració amb la UOC i ha manifestat que "volem que aquest nou Màster en Direcció Pública esdevingui l'escola dels directius".

Borràs ha explicat que és una titulació pròpia "que dóna resposta a les necessitats de formació directiva amb un marc conceptual pluridisciplinari i uns instruments útils per afrontar amb seguretat la seva activitat quotidiana en l'àmbit de la gestió pública", i ha reblat que "l'administració necessita el talent i el compromís dels seus empleats per esdevenir una administració de persones per ales persones".

El rector de la UOC, Josep A. Planell, ha explicat que avui es compleix un dels objectius fundacionals de la Universitat: "donar suport a iniciatives públiques". I ha afegit que l'expertesa i la metodologia pròpia de la UOC la fan idònia per a formar professionals d'alt nivell del sector públic que han de compaginar les seves responsabilitats laborals amb les seves necessitats formatives".

El Màster té com a objectiu oferir un espai d'aprenentatge multidisciplinari que posi a la disposició dels directius coneixements, valors i estratègies per enfrontar-se al gran repte de la responsabilitat que comporta el seu càrrec. Posa l'èmfasi en els valors de servei i d'ètica pública vinculats a la responsabilitat directiva i en el fet d'exercir la direcció pública des d'una perspectiva humanista i global, que incorpori l'esperit crític i la diversitat de mirades.

Desenvolupar habilitats per al creixement personal i professional i dominar les eines que permetin dur a terme un lideratge creatiu que possibiliti la gestió efectiva de les crisis són també objectius del programa formatiu que, a més, pretén crear un entorn de xarxa social entre els alumnes per ajudar-los a resoldre problemes.

El Màster està codirigit per Xavier Antich, Elisenda Malaret, Heribert Padrol i Ana M. Delgado i compta amb un extens claustre docent, acadèmic i professional. S'estructura en cinc blocs temàtics i un treball de fi de màster, que serà necessari per obtenir el títol. Els blocs en què s'estructura el pla docent són: marc polític; marc legal i financer; gestió i management; elaboració, implementació i avaluació de polítiques públiques, i habilitats i estratègies directives. Cada bloc inclou diverses assignatures, amb sessions presencials i virtuals, tallers, conferències, diàlegs sobre experiències i visites a institucions públiques.

Aquest programa formatiu s'adreça al personal directiu de les administracions públiques catalanes, ja sigui l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, l'Administració local o les universitats, així com als càrrecs electes i al personal directiu del sector privat. Enguany una trentena de directius participaran d'aquest màster.

El Màster tindrà una durada de vint mesos, des del març de 2017 fins al desembre de 2018.