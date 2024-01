La primavera augmenta el consum i les relacions

«El canvi d’estació motiva que tinguem més predisposició per a consumir determinats productes», diu Neus Soler. Aquesta experta en màrqueting es refereix a la roba de nova temporada i a begudes refrescants, perquè es comença a gaudir de les terrasses. A més, «augmenta el consum de productes relacionats amb l’esport i les dietes», afegeix Soler.

En el camp emocional, els canvis poden ser positius o negatius. «Les persones que estan en bon equilibri psicològic i emocional generen al principi entusiasme per deixar enrere el fred, els dies curts i la limitació social que comporten les temperatures baixes», comenta Mireia Cabero. Però precisament aquest canvi de temperatura genera un «cansament físic i emocional que xoca amb l’entusiasme», afegeix la psicòloga. És la coneguda astènia primaveral en què l’estrès, l’ansietat o la falta de vitalitat són els símptomes principals d’aquest trastorn que en els casos més greus pot evolucionar fins a «malalties orgàniques, com ara alteracions cardíaques, pulmonars o infeccions», explica Cabero.



Tret de sortida per a les campanyes publicitàries vinculades al bon temps

Amb la nova estació «hi ha més ganes d’acció i de relació», comenta la psicòloga. Aquesta estació significa «florir i esclatar», i les empreses coneixen aquest «efecte primavera» i l’utilitzen com a excusa per a fer publicitat de productes estacionals, com gelats, viatges, cremes solars, antimosquits… i fins i tot cotxes: «està comprovat que el mes de juny se’n venen més», comenta aquesta experta en economia, i això succeeix per les ganes d’estrenar vehicle a les vacances.

Per al sector de la cultura i el lleure, com els concerts a l’aire lliure (Primavera sound), viatges de creuer i hotels de la costa que obren les portes només quan arriba el bon temps, l’arribada de la primavera significa «incrementar els guanys», diu Soler.

La professora de Màrqueting apunta que les campanyes publicitàries es mouen d’acord amb el temps. «Les accions que fan les empreses es relacionen amb l’arribada de la calor, i duraran mentre durin les temperatures altes», conclou.