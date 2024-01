Des del 2013 la UOC ha desenvolupat el projecte Leishguide juntament amb l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Ministeri de Sanitat del Marroc, un dels països més afectats, per a avaluar la implantació de la guia de pràctica clínica en el país.

Del 8 al 10 de març, Carme Carrion -professora dels Estudis de Salut de la UOC i coordinadora del projecte, en el qual també participa Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca- va participar en la reunió de tancament de Leishguide a Rabat. Segons Carrion, aquest projecte ha permès «una recollida de dades digitalitzada detallada i acurada de tots els malalts afectats, fet que ha facilitat dur a terme un mapatge epidemiològic i d'abordatge clínic de la malaltia, aspectes que són clau per a planificar i definir estratègies per a combatre qualsevol malaltia infecciosa», segons apunta la professora i investigadora de la Universitat.

Amb Leishguide s'ha analitzat la implantació de les guies -tant per als professionals sanitaris com per al personal de gestió del sector- per al control de la leishmaniosi cutània en dues regions marroquines, Azilal i Ouarzazate, on es detecten una mitjana de quatre-cents casos anualment, el 20% del total que registra el país. Tot i que la malaltia no es considera mortal, segons Carrion «genera molta estigmatització de la població afectada, que és majoritàriament de zones empobrides, i si no es tracta, pot generar complicacions posteriors».

L'equip investigador ha desenvolupat uns indicadors i un protocol de recollida de dades individuals per a cada malalt amb l'objectiu de millorar els registres i les pràctiques mèdiques per tal de poder fer diagnosis acurades aplicant els tractaments adients en cada cas. El consorci de Leishguide impulsa ara que la seva metodologia s'estengui a tot el Marroc.



Formació amb l'OMS

A més del projecte Leishguide, a partir de l'octubre d'aquest 2017 la UOC impulsarà una nova edició del seu programa de formació per a professionals sanitaris de països africans de la Mediterrània per al control de les malalties tropicals desateses de la pell -skin neglected tropical diseases (NTD), en anglès-, entre les quals es troba la leishmaniosi cutània. Aquest projecte formatiu va ser presentat per Carme Carrion en el Congrés de l'OMS -del 20 al 22 de març a Ginebra- per al control global de l'úlcera de Buruli, una altra malaltia tropical desatesa de la pell. A més, el 19 d'abril Carrion participarà amb Marta Aymerich en la Cimera Mundial de l'OMS sobre les NTD. Segons Aymerich, amb el projecte Leishguide «hem pogut posar en pràctica la recerca translacional, atès que hem estudiat i demostrat que aplicant resultats provinents de la recerca clínica es millora el seguiment i control de la malaltia; en aquest cas, de la leishmaniosi cutània». Els resultats d'aquest projecte de la UOC seran presentats per Carrion i Aymerich uns dies abans de la Cimera Mundial de l'OMS en el congrés World Summit on Social Accountability a Tunísia.

Les malalties tropicals desateses de la pell són especialment endèmiques en països de renda mitjana i baixa que no disposen de controls sanitaris òptims, amb població en contacte amb animals domèstics i bestiar, i poden produir la mort o greus discapacitats.

Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC, ha explicat que la UOC vol promoure experiències com aquesta, que conjuguin recerca i formació amb un indubtable impacte social: «amb projectes com aquest, que integren formació i recerca i que deriven en un canvi en les polítiques públiques, la Universitat contribueix a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides», ha destacat.