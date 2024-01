Hisenda discrimina les parelles de fet

El pròxim 5 d'abril comença la campanya per a fer la declaració de la renda. Milions de contribuents hauran de passar comptes amb Hisenda, però els beneficis fiscals no seran els mateixos per a totes les famílies: ser parella de fet o matrimoni marca diferències substancials en la declaració i per tant, discrimina. «Existeixen discriminacions en el tracte fiscal entre els matrimonis i les parelles de fet difícils de justificar, com passa en l'Impost sobre Successions o l'opció de tributar conjuntament» explica Rovira, professora de Dret Financer i Tributari de la UOC. Els beneficis econòmics i fiscals tampoc els afavoreixen: si una família és nombrosa (3 o més fills), els pares els rebran si són casats; en canvi, si són parella de fet només se'n concediran a un dels progenitors.

«Respecte a les pensions de viduïtat també pateixen discriminacions», afegeix Pere Vidal, advocat laboralista de la UOC. A les parelles de fet se'ls exigeix una sèrie de requisits addicionals que no es reclamen als matrimonis. En l'àmbit laboral, la regulació permet quinze dies de vacances per matrimoni, cosa que implica un tracte desigual per a les altres modalitats de parella, afirma Vidal. Cal tenir en compte que aquests tipus de discriminacions augmenten a mida que el concepte de família es modela i amplia. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística referents a l'any 2015, el nombre de parelles de fet va augmentar un 1,6% entre el 2014 i 2015 i representa el 14,5% del nombre total de parelles de l'Estat aquell any. El nombre de parelles casades, per exemple, va baixar un 2,2%.

Com s'adapten l'Administració i la societat a aquest tipus de famílies és una de les qüestions que pretén respondre la III Jornada «La família i la cultura jurídica», organitzada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Càtedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. S'hi analitzaran els canvis, problemes i desafiaments que representen les noves (i no tan noves) estructures i modalitats familiars (com ara famílies monoparentals, matrimonis homosexuals, parelles de fet, poligàmia, etc.) i el paper del matrimoni. Experts en història, antropologia, filosofia, dret laboral i dret tributari s'aproparan a aquests desafiaments des d'una perspectiva múltiple. La jornada tindrà lloc el divendres 31 de març a la seu de la UOC (avinguda del Tibidabo 39-43, Barcelona) de 10.30 a 17.30 h.

Entre els temes més rellevants es debatrà si la reproducció assistida per part de les dones sense parella masculina és un dret o un privilegi, o sobre la problemàtica de la maternitat subrogada des de la perspectiva de la bioètica. Una situació en què es troben més de vuit-centes famílies espanyoles que contracten ventres de lloguer a països estrangers cada any.

El finançament públic de la criança i educació dels fills, el dret de successions i la redefinició legal del concepte de família, o com els diferents models poden impactar en els drets i prestacions socials, seran alguns del temes que es debatran en la jornada. En podeu consultar el programa aquí.