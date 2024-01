Les xarxes sense fil són imprescindibles per a transmetre dades entre dispositius. N'hi ha de diferents tipus (Wi-Fi, Bluethooth, cel·lulars, etc.) i cada una pateix diferents restriccions, en consum energètic, en capacitat o en distància que cobreixen. Una nova tecnologia, creada pel grup de recerca Wireless Networks (WiNe) de la UOC, permet estalviar energia i millorar l'eficiència en l'ús de freqüències de comunicació. Aquesta solució de baix cost és aplicable en qualsevol infraestructura mòbil i, sobretot, és adient per als sistemes de comunicació a gran escala utilitzats en entorns com les ciutats intel·ligents, la indústria, etc.

La nova tecnologia, anomenada Smartclocks, millora la transmissió de dades perquè sincronitza amb precisió els rellotges dels dispositius de la xarxa i permet l'emissió eficient i sense col·lisions de les dades. Així, els aparells que s'utilitzen a les ciutats intel·ligents, com ara les alarmes instal·lades a les cases, els comptadors electrònics d'aigua, els sensors en obres públiques, entre altres, poden enviar les dades en temps real al núvol i minimitzar la congestió que provoquen a la xarxa.



L'Smartclocks, impulsat pels investigadors Xavier Vilajosana (director del grup), Borja Martínez, Ferran Adelantado i Pere Tuset, funciona molt bé a les xarxes LPWAN (Low-Power Wide-Area Networks) que hi ha en diferents tipus d'indústries i infraestructures. Aquestes xarxes, amb menys capacitat de transmissió que altres ‒com la Wi-Fi–, però amb un llarg abast, tenen un ample de banda limitat, i per tant, més necessitat d'optimitzar al màxim el trànsit de dades.

Les xarxes LPWAN, segons un informe de Beecham Research (2015), es presenten com les grans aliades per a la internet de les coses (IoT) i formen part de la infraestructura 5G que acabarà connectant la societat en els propers anys. L'estudi situa l'aplicació d'aquestes xarxes en el 26% de la connectivitat total de la IoT l'any 2020, amb prop de 345 milions de connexions.

L'invent està en procés de patentar-se a l'Oficina Europea de Patents (OEP).