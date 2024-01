Els processos participatius legitimen la presa de decisió dels governs i, per tant, augmenten la qualitat democràtica. Aquesta és la conclusió d’un estudi d’Ismael Peña-López —investigador del grup Applied Social Science and Behavioral Economics (ASSBE) de la UOC— sobre com influeix la participació dels ciutadans mitjançant les TIC en les estructures i processos de govern.

Peña-López ho concreta en quatre punts: la deliberació és el nou estàndard democràtic; la transparència i permetre que el ciutadà accedeixi a la informació és un prerequisit per al debat; la rendició de comptes i l’empremta legislativa és un factor clau que atorga legitimitat al govern i, finalment, la participació ciutadana augmenta el pluralisme i enforteix la cohesió social, fomenta el debat i tanca el cercle virtuós de la democràcia deliberativa. Segons l’estudi, només així es pot entendre la participació democràtica en l’era digital.



Les noves tecnologies com a factor clau

Aquests quatre punts, però, no tenen sentit sense les noves tecnologies. La manera d’eixamplar el debat polític i canalitzar les demandes ciutadanes passa per potenciar les noves tecnologies perquè aquesta és la manera, segons aquest investigador de la UOC, de millorar la democràcia: amb la suma de més actors i recursos al debat polític.

«Les normes, les regles i les pràctiques institucionals inclusives centrades en el ciutadà que garanteixen el retiment de comptes democràtic en l’era de la governança basada en dades» s’han convertit en un imperatiu polític clau.



La Barcelona de Colau i el Madrid de Carmena

Per a arribar a aquestes conclusions s’han analitzat els projectes de democràcia participativa de Madrid —Decide Madrid— i de Barcelona —Decidim Barcelona. Aquests dos projectes van néixer amb pocs mesos de diferència per a facilitar la planificació participativa i estratègica del municipi. Totes dues ciutats utilitzen la mateixa plataforma base de programari lliure i segueixen la mateixa filosofia.

Peña-López remarca que altres ciutats de l’Estat han impulsat projectes similars. D’aquesta manera s’ha establert, subratlla, «una xarxa de ciutats obertes a Espanya».



Voice or Chatter

L’estudi elaborat per la UOC —«Augmentar la qualitat de la democràcia a través del retorn de la sobirania»— forma part del projecte Voice or Chatter, vinculat al programa Making all voices count, impulsat per It for change. S’hi analitzen nou processos participatius d’Àsia, Àfrica, Amèrica del Sud i Europa. D’aquesta manera es busca reelaborar els significats de participació i veu d’acord amb el context actual.