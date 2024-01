Fer activitat física a la feina millora la productivitat de les empreses

El lloc de feina s'ha convertit per a la majoria de treballadors en un entorn sedentari i això comporta molts riscs per a la salut. Tot i que encara no hi ha una cultura estesa, els nutricionistes assenyalen que promoure l'activitat física en el treball millora la productivitat de l'empresa i redueix les baixa laborals i l'absentisme.

Les professores dels Estudis de Salut de la UOC, Anna Bach i Laura Esquius, apunten que quan l’activitat física es fa amb els companys de feina; per exemple, en tornejos de futbol o de bàsquet instigats per les empreses o les administracions es produeix un increment del sentiment de pertinença a l’empresa i també milloren les relacions interpersonals.

L’activitat física -afegeixen- augmenta l’efectivitat i estimula la creativitat. «Els treballadors que fan esport se senten vuit vegades més compromesos amb la seva empresa i són tres vegades i mitja més creatius i innovadors». A més a més, s’aconsegueix millorar la salut de la població i reduir la despesa sanitària de les administracions, que cada any han d’invertir milions per a tractar malalties cròniques i derivades d’hàbits poc saludables.

El sedentarisme no és l'únic perill de l'entorn laboral. Les professores de la UOC també alerten que s'adoptin moviments poc saludables. «Cada cop les persones tendim a passar més hores assegudes en una cadira, o a fer moviments repetitius que poden acabar amb conseqüències en la musculatura», afirma Bach.

Segons un estudi del 2008 de l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball, els trastorns musculoesquelètics comporten una despesa, a escala europea, de més de 205 milions d’euros; a Espanya, representen més del 82% de les baixes laborals entre els treballadors de 44 a 55 anys.



Pujar escales i fer reunions drets

Per tal d’acabar amb el sedentarisme a la feina i promoure hàbits més saludables, les expertes i, també, organismes i iniciatives de les administracions, com ara el Pla d’activitat física, esport i salut (PAFES) de la Generalitat, donen un seguit de consells. Proposen, per exemple, fer reunions itinerants a l’aire lliure, desplaçar-se a la feina caminant o amb bicicleta o promoure pauses actives, moments en què els treballadors s’aixequin de la cadira per a fer fotocòpies, parlar amb un company de feina en comptes de trucar-li o fer estiraments.

Altres consells són pujar per les escales en lloc d’utilitzar l’ascensor, fer reunions drets o altres activitats com ara parlar per telèfon o classificar documents. També es recomana fer estiraments i participar en tornejos o activitats esportives organitzades pels companys o a la feina.

Les empreses i les administracions poden fer molt perquè aquests hàbits més saludables s’estenguin entre els seus treballadors. «Han de valorar les iniciatives per a promoure l’activitat física com una inversió i no pas com un cost», opina Anna Bach.



Estats Units o Austràlia, els models a seguir

Les expertes asseguren que els programes per a promoure l’exercici a la feina s’han implantat amb popularitat en llocs com els Estats Units, Austràlia i Nova Zelanda, però són menys comuns a Catalunya i Espanya. Als Estats Units, per exemple, s’ofereix als treballadors que hi participen reduccions en el preu de les assegurances mèdiques o altres tipus d’incentius econòmics.

Reivindicacions com aquestes sonen amb més força amb efemèrides com el Dia Mundial de l’Activitat Física, que se celebra el 6 d’abril. Enguany el lema és «Gent activa, gent feliç». Amb motiu d’aquesta celebració, el PAFES ha editat un fulletó on dona alguns consells i promou una campanya a les xarxes socials.



Setmana Saludable a la UOC

Amb motiu del Dia Mundial de l’Activitat Física, la UOC també promou l’exercici entre els seus treballadors amb la celebració de la Setmana Saludable, que té lloc entre l’1 i el 7 d’abril. Mitjançant tallers, xerrades i activitats es consciencia de la importància de tenir hàbits saludables pel que fa a l’alimentació, l’activitat física i la gestió de les emocions. Aquesta segona edició està especialment dedicada al cor i se centra en l’alimentació cardiosaludable i en hàbits orientats a reduir el risc cardiovascular.