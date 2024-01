El rector de la UOC, Josep A. Planell, i el president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU), Josep Joan Moreso, han signat un conveni per impartir un màster universitari, pioner a l'Estat, d'Avaluació i Gestió de la Qualitat en l'Educació Superior. Els estudis s'impartiran a partir del curs 2017-2018 i s'oferiran completament en línia. Els estudiants, a més del títol oficial, obtindran un certificat de la International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE).

La titulació, de 60 crèdits, està dirigida a les persones que vulguin iniciar o desenvolupar la seva carrera professional en llocs de gestió, assessoria, investigació o innovació en l'àmbit de la qualitat i la millora de l'educació superior.

Es tracta del primer programa oficial en castellà del món sobre aquesta temàtica, que cobrirà una demanda real: formar professionals experts en qualitat de l'educació superior i la seva avaluació. Fins ara no existia cap oferta formativa sobre aquest tema.

Els àmbits competencials en què es formaran els estudiants comprenen:

• Disseny de polítiques i estratègies de qualitat en l'educació superior i de metodologies i instruments d'avaluació de la qualitat.

• Identificació i creació d'indicadors i la seva anàlisi i interpretació.

• Aplicació dels sistemes d'avaluació de la qualitat d'institucions, programes i professorat.

• Capacitat crítica envers les xarxes internacionals i agències de qualitat.

El màster combinarà contingut teòric i pràctic que integrarà un perfil acadèmic, científic i tècnic. S'impartirà seguint el sistema d'educació en línia propi de la UOC, qui portarà la direcció acadèmica, i l'AQU col·laborarà en la integració dels aspectes més professionals de la qualitat i els sistemes d'avaluació.

Es preveu que el màster, que està en fase de verificació, comenci el proper mes d'octubre.