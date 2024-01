Els homes gasten un 40% més que les dones en compres online

El perfil predominant del comprador masculí per internet, segons l'última enquesta de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) és el d'un home, jove, urbà i amb estudis universitaris. Els homes compren més que les dones per internet i en comptes d'anar-se igualant els percentatges, la divisòria digital per gènere va augmentar, el 2016.

Segons l'estudi FashionISDIgital, realitzat per IPSOS, els homes gasten un 40% més que elles les dones comprant roba a la xarxa. Ells de mitjana desembutxaquen 130 euros al mes, sobretot en sabates i roba d'esport de marques reconegudes i cares. Les dones, en canvi, gasten de mitjana uns 92 euros, d'un sol cop i sobretot en samarretes, camises i bruses. «La dona és més reticent a comprar roba perquè l'interessa palpar-la, s'estima més emprovar-se-la i vol anar més sobre segur» afirma Neus Soler, professora col·laboradora d'Economia i Empresa de la UOC i experta en tècniques de mercat, gestió comercial i màrqueting.



El perfil del comprador masculí

Majoritàriament els compradors en línia estan entre 25 i 45 anys, tot i que cada vegada s'hi incorporen més persones grans, que comencen a fer servir la xarxa gràcies als fills, explica Soler. Aquells que resideixen en municipis de més de 10.000 habitants i persones amb estudis universitaris tenen una taxa més alta de consum en línia.

«Les compres en línia tenen una tendència imparable»; és per això que no s'han vist afectades per la crisi considera Inma Rodríguez-Ardura, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Segons l'enquesta de l'INE, en deu anys el percentatge de compradors online s'ha triplicat, passant del 10% de la població a gairebé el 35%. La meitat dels espanyols han comprat per internet alguna vegada a la vida i un de cada tres d'entre 16 i 74 anys assegura que ho ha fet en els tres últims mesos.

Precisament per aquesta bona evolució del comerç electrònic, Rodríguez-Ardura, experta en màrqueting digital, se sorprèn que l'oferta en línia d'algunes marques i empreses sigui encara limitada i que no s'aprofiti tot el potencial que ofereixen la tecnologia i els mercats digitals.



Productes amb més sortida digital

Els allotjaments per a les vacances són el producte estrella a la xarxa. N'han consumit un 55% de les persones que han comprat per internet en l'últim any. Els segueixen el material esportiu i la roba (52,5%), altres serveis també per als viatges (49%) i les entrades d'espectacles (47%).

Tant la roba com el material esportiu, estan entre els més consumits i són el que s'anomenen productes d'experiència. Són aquells que el comprador vol tocar, olorar o emprovar-se abans de comprar, com els aliments frescos, els perfums, les sabates... Precisament el fet de no poder examinar directament aquest tipus de productes es veu com un dels principals inconvenients del comerç electrònic. És el cas de la roba, l'estudi FashionISDIgital, fet per IPSOS, assegura que el 75% dels consumidors encara s'estima més comprar la roba a botigues físiques.

«Per a moltes persones amb la informació que es proporciona en línia sobre els productes n'hi ha més que prou» explica la doctora Inma Rodríguez-Ardura, De fet, assegura que, si el comerç electrònic no fos un canal útil per a vendre o comprar productes d'experiència, no s'explicaria l'èxit d'iniciatives com Prime Now d'Amazon, Net-a-Porter o Privalia. «Importa més l'estratègia de negoci que no pas les característiques del producte» afirma Rodríguez-Ardura.



A internet comprem més però gastem menys

Segons l'estudi FashionISDIgital, el consumidor de moda en línia és força refractari a tornar productes encara que no el satisfacin. De fet, el 80% dels que es penedeixen d'una compra no tornen la peça de roba. «La dificultat i les despeses de tornar el que hem comprat afegeixen inconvenients a aquest tipus de compres» agrega Neus Soler. «Si compres una nevera i no va bé, la canviaràs; però una peça de roba potser te l'acabes quedant», exemplifica.

Per a Rodríguez-Ardura, les compres en línia solen ser el resultat d'una decisió informada: la gran majoria de consumidors comparen preus o productes, observen els comentaris d'altres clients o consulten informació en línia. És un canal ràpid, còmode i pràctic que permet comparar millor els preus.

«En el comerç online hi ha menys compra compulsiva que a les botigues físiques» afirma la professora Rodríguez-Ardura. Les dades de l'estudi d'ISDI sobre el consum de roba ho corrobora. En el canal en línia, més de la meitat dels consumidors opinen que controlen més la despesa que no pas a la botiga física i, per tant, compren menys impulsivament. Això porta a gastar menys diners, un 20% menys, en les botigues electròniques, on la despesa mitjana és de 50 euros enfront dels 60 euros de la botiga física.

Segons l'enquesta de l'INE, el 2016 va augmentar el nombre de compres online però en canvi la despesa va ser menor que al 2015. El nombre mitjà de compres en línia es va situar al voltant de 4,3 compres en els últims tres mesos, augmentant en comparació al 2015. En canvi, en els últims tres mesos, la despesa feta va ser de mitjana 270 euros, 10 euros menys que l'any anterior.