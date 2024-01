La UOC ha creat conjuntament amb quatre universitats espanyoles més (UB, UAB, UAM i Universitat de La Laguna) un catàleg que compta ja amb més de 1.500 fitxes de plantes silvestres i cultivades, de 842 municipis espanyols. El catàleg batejat com Compartint el CONeixement ECològic Tradicional (CONECT-e) és una plataforma interactiva de recollida i transmissió de coneixements tradicionals relatius a llavors de cultius en perill d’extinció, a plantes, animals, fongs i ecosistemes.

«És una base de dades oberta a tothom per afavorir l'intercanvi de coneixement i evitar que fundacions o empreses privades registressin les espècies i es poguessin quedar amb els drets de venda», explica Laura Calvet-Mir, investigadora del grup de recerca TURBA Lab de la UOC. El format de la plataforma reprodueix el de Wikipedia: qui vulgui consultar o afegir informació pot fer-ho donant-se d'alta com a usuari.

El projecte, que es desenvolupa sota el paraigua de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB (ICTA-UAB), compta amb un finançament de 50.000 euros per part del Ministeri de Ciència i Innovació. A banda de les universitats, també hi participen l'Institut Botànic de Barcelona o la Red de Semillas, entre altres institucions.



Projecte protegit amb llicència de Creative Commons

La investigadora de la UOC explica que amb la Revolució Verda, als anys seixanta, es van anar perdent les varietats tradicionals o locals (cultius que els agricultors han reproduït durant més d'una generació en una àrea geogràfica específica). Des de fa uns anys –assenyala - hi ha un moviment internacional de recuperació de les varietats tradicionals i algunes empreses agrícoles han detectat que hi ha un nínxol de mercat.

«El que volem amb aquesta base de dades oberta és evitar que ningú pugui registrar una varietat tradicional com a pròpia i tenir el dret exclusiu de vendre-la», adverteix Calvet-Mir. L'equip de CONECT-e advoca perquè el coneixement ecològic tradicional sigui gestionat com un bé comú en què ningú tingui control exclusiu.

Per aquesta raó, la informació recollida a CONECT-e és protegida per una llicència de Creative Commons que permet que qualsevol usuari pugui compartir i adaptar el coneixement que s'obté a la plataforma, sempre que es reconegui l'origen de la informació, i, si es torna a publicar, utilitzi la mateixa llicència. «Aquesta llicència, doncs, ajuda a protegir el coneixement relatiu a la biodiversitat de l'apropiació indeguda, però no en restringeix l'ús», explica Calvet-Mir.



Referent de coneixement

CONECT-e, que es va posar en marxa el mes de febrer, vol ser el referent del coneixement ecològic tradicional. La legislació del sector reconeix que els Coneixements Ecològics Tradicionals (CET) són importants per a la conservació de la biodiversitat i la preservació dels ecosistemes. Així el catàleg pot ser una eina de gran utilitat per dissenyar polítiques i estratègies per combatre els efectes del canvi climàtic o preservar la biodiversitat.