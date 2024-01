En només un any, GenPORT ha compilat un miler de publicacions i materials didàctics i divulgatius de temàtica científica però amb perspectiva de gènere. La plataforma ha crescut gràcies a la col·laboració de mig miler d’usuaris registrats que han penjat els recursos ―articles, projectes, vídeos, guies...― que els han semblat rellevants. A grans trets, el contingut de GenPORT es classifica en tres grans blocs: referència a polítiques d’igualtat en les universitats o centres de recerca; introducció a la perspectiva de gènere en diferents disciplines, i casos d’èxit en la introducció de polítiques d’igualtat i gènere en institucions i bones pràctiques.

Es tracta d’un projecte europeu que va néixer l’any 2013 i que coordina la UOC en un partenariat amb GESIS-Leibniz Institute for the Social Sciences (Alemanya), la Fondazione Giacomo Brodolini (Itàlia), Portia (Regne Unit) i les universitats Matthiae Belli (Eslovàquia) i d’Örebro (Suècia).

Jörg Müller, investigador sènior de la UOC i coordinador del projecte GenPORT, remarca que «GenPORT vol ser una referència en el coneixement de totes les disciplines, socials, naturals, tecnològiques i humanes, des de la perspectiva de gènere».



Material de qualitat i base col·laborativa

Una de les característiques dels articles seleccionats és la qualitat. «Normalment són materials referenciats en revistes científiques o de divulgació. A banda, l’equip GenPORT comprova que els continguts facilitats pels usuaris estiguin relacionats amb el coneixement de gènere», confirma Lídia Arroyo, investigadora de la UOC i membre de l’equip GenPORT.

Una segona particularitat del catàleg és que s’ha definit sobre la filosofia del coneixement cooperatiu. Per tant, l’accés és lliure i només cal donar-s’hi d’alta com a usuari per a consultar o fer arribar material als coordinadors. «Els recursos disponibles creixen contínuament gràcies a la contribució de la comunitat GenPORT», destaca Arroyo.



Usuari interessat en la igualtat de gènere

Pel que fa al perfil dels usuaris, no és homogeni però tenen en comú l’interès en els temes de gènere. Una part important són investigadors i universitaris, però també hi ha responsables de polítiques i professionals. «Hi ha dos perfils: experts en qüestions de gènere, que poden identificar-se com a usuaris experts amb l’etiqueta “Expert2Expert”, i la resta, que no són experts però que volen introduir la perspectiva de gènere en el seu àmbit de treball», matisa Müller.

El material està en diferents llengües, però tots els articles són fàcilment identificables gràcies a les paraules clau, que es referencien en anglès. «Així, encara que el recurs estigui en una llengua que desconeixem, sabem que existeix una publicació, projecte o organització que està treballant en el tema que ens interessa», afirma Arroyo.