Entre els tres projectes, coordinats pels tècnics de Knowledge Transfer & Entrepreneurship de l'Oficina UOC de Suport a la Recerca i la Transferència (OSRT), s'han atorgat a la Universitat gairebé 85.000 euros. Per a incentivar la seva comercialització mitjançant llicència de patents i altres drets de propietat intel·lectual i industrial han rebut finançament els projectes de la UOC Protocol d'accés al medi per a la comunicació de dispositius i Watermarking d'àudio.

Protocol d'accés al medi per a la comunicació de dispositius es tracta d'un sistema per a optimitzar l'accés a la xarxa entre dispositius que millora l'eficiència gràcies a una gestió més apropiada de les col·lisions, és a dir, la interferència entre les dades que es transmeten per la xarxa al mateix temps. La invenció és aplicable a xarxes cablejades i xarxes sense fils en les quals el medi és compartit. Impulsada per Xavier Vilajosana i Pere Tuset, investigadors del grup de recerca Wireless Networks (WINE), adscrit a l'IN3, la tecnologia s'emmarca en l'àmbit de la internet de les coses.

Watermarking d'àudio és una tecnologia per a amagar informació en senyals d'àudio imperceptibles per a l'orella humana, però que es poden extreure amb dispositius electrònics, com ara un mòbil o una tauleta. Es tracta de dades com ara codis promocionals o informació del contingut. L'inventor d'aquesta tecnologia és David Megías, investigador principal del grup de recerca K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON), de l'IN3, centre del qual és director. Tots dos projectes estan protegits per patents internacionals.

Finançat amb la línia adreçada a projectes de comercialització de tecnologia per mitjà de la creació d'empreses de base tecnològica, el projecte de Realitat augmentada i virtual (ARlab) de la UOC ofereix ¿amb la seva tecnologia i l'experiència en la seva aplicació¿ noves oportunitats a entitats i empreses per a comunicar millor la seva estratègia de marca, millorar l'eficàcia en la comercialització dels seus productes o atraure i interaccionar amb els usuaris dels seus serveis. ARlab està especialment destinat a entitats dels àmbits de l'educació, la cultura i el turisme, entre d'altres. El seu responsable és Luis Villarejo, tècnic de l'Àrea de Tecnologia de la UOC. ARlab va estar present el febrer passat a l'estand de la UOC del 4 Years From Now (4YFN), l'esdeveniment internacional sobre empreses tecnològiques emergents del Mobile World Congress.

Aquests projectes tenen el suport d'ACCIÓ.