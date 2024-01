Hipàtia d'Alexandria, considerada la primera dona científica, i la matemàtica Ada Lovelace són dos dels personatges representats a Científicas. Aquest projecte, iniciativa de la Universitat de Sevilla, vol estimular i fomentar l'interès de les nenes per la ciència i la tecnologia. La UOC li reconeix aquesta tasca amb el lliurament del Premi Equitat, que li donarà la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez, aquest dijous 27 d'abril a les 18 h a l'espai Francesca Bonnemaison de Barcelona. Científicas pretén visualitzar les dones científiques i tecnòlogues del passat i del present per a motivar les del futur. L'activitat s'adreça a escolars des de 3r. de primària fins a 2n. d'ESO. Entre les onze candidatures presentades, el jurat ha triat aquest projecte per la seva originalitat i creativitat, com també per la capacitat de visibilitzar i normalitzar la presència de les dones en l'àmbit cientificotècnic. El grup que hi ha al darrere d'aquesta iniciativa es diu P5C: Grup per a la visualització de la figura de la dona en la ciència, enginyeria i tecnologia, i és de la Universitat de Sevilla.

El jurat, format per vuit professors d'universitats europees i llatinoamericanes i professionals de l'àmbit informàtic, n'ha destacat també la promoció que fa de la ciència en general. «Els infants s'adonen que gran part del progrés depèn de la ciència i la tecnologia, i que aquest àmbit està integrat tant per homes com per dones, sense distinció de sexe», explica Josep Prieto, director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC i membre del jurat.





Científicas proporciona una pauta «perquè les nenes desenvolupin el seu futur professional dins l'àmbit de les TIC mitjançant referents femenins, tantes vegades oblidats quan es parla de les TIC», afegeix Milagros Sáinz, directora del grup de recerca GenTIC de la UOC i membre del jurat del Premi Equitat.



Premi Equitat

El Premi Equitat, iniciativa dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, té l'objectiu de promoure la presència de les dones en carreres i professions tecnològiques. L'organització de la segona edició del premi compta amb el suport d'InformàTICs (Enginyers en Informàtica de Catalunya) i la Diputació de Barcelona.