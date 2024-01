El cotxe del futur: autòmat, connectat i de lloguer a la carta

Gairebé 50 milions de vehicles intel·ligents es vendran aquest any arreu del món i a partir de 2025 es preveu l’aparició de cotxes amb conducció autònoma. Les empreses tecnològiques i les del motor, doncs, s’han convertit en companyes de viatge d’un negoci que, segons la multinacional de components Bosch, creixerà un 25% cada any en els propers cinc anys. Alguns dels prototips futurs es podran veure al Saló Internacional de l’Automòbil de Barcelona de l’11 al 21 de maig.

«Ara mateix, tot s’orienta a l’assistència en la conducció: sigui la conducció autònoma o els sistemes per a millorar l’assistència com l’eCall», apunta Xavier Vilajosana, expert en internet de les coses (IoT) de la UOC. L’eCall és una trucada d’emergència intel·ligent dissenyada per ajudar els conductors en cas d’accident en carretera, i serà un sistema obligatori per a tots el cotxes a Europa a partir de l’any 2018.

El Japó, els EUA i Alemanya lideren la cursa pel que fa al vehicle elèctric, mentre que al conjunt de l’Estat, SEAT és pionera en connectivitat dins del grup Volkswagen. A Catalunya, diversos equips de recerca desenvolupen tecnologia de sensors i connectivitat per als vehicles.

En molt poc temps els vehicles estaran connectats a la xarxa i a les infraestructures. «Tot va lligat, per donar suport a la conducció i la seguretat i, alhora, incorporar nous serveis d’entreteniment i multimèdia al vehicle». Vilajosana, investigador del grup de recerca WiNe de la UOC, apunta que la internet de les coses és una disciplina que també té un paper important en la concreció del cotxe del futur. «Un dels eixos de la recerca en internet de les coses és la mobilitat», afegeix.



Un oceà blau, un nou mercat sense competència

Pel que fa a la connectivitat, les premisses en les quals es treballa, segons Vilajosana, són les de canviar el model de mobilitat i reforçar la seguretat viària. L’objectiu? Que el cotxe sigui capaç de circular sense conductor, evitar embussos, recordar recorreguts, comunicar incidències... Tot plegat representa un repte, però també un pastís de negoci molt interessant per a les empreses de telecomunicacions.

«El clúster tecnològic i financer de Silicon Valley coneix bé el funcionament del mercat i ha detectat una oportunitat amb un gran potencial», afegeix Mireia Hernández, professora del màster de Gestió de la Ciutat i Urbanisme de la UOC.

«A diferència de la conducció assistida —l’aposta inicial de les empreses automobilístiques—, el cotxe sense conductor no requereix infraestructura auxiliar. Disposa de sistemes propis de localització i guiatge, i no cal fer una inversió addicional. En termes d’innovació empresarial és el que s’anomena un oceà blau. És a dir, la creació d’un nou mercat sense competència. I aquesta és l’oportunitat que cerquen els grans inversors tecnològics», argumenta Hernández.

A banda, una altra indústria germana que veurà com el negoci augmenta potencialment és la de l’entreteniment. El cotxe del futur, per què no, pot ser una extensió del menjador de casa.



El cotxe elèctric també contamina

Una de les idees associades amb el cotxe del futur és que serà més eficient i menys contaminant. Més eficient perquè optimitzarà cadascun dels desplaçaments. Que contamini menys no està tan clar. De fet, els experts insisteixen que no és cert que el cotxe elèctric no contamini. «El motor elèctric no serà una solució fins que les fonts de generació d’energia no siguin netes. No deixa de ser una forma de traspassar el problema a un altre lloc on es genera l’energia de manera contaminant», adverteix Vilajosana.

En la mateixa línia s’expressa Hernández: «Quan es parla de l’automatització del vehicle no es tracta l’altra gran cursa tecnològica: els combustibles. El vehicle elèctric competeix amb el vehicle d’hidrogen, tot i que ambdues tecnologies tenen encara punts febles. Parlar de més eficiència sense tenir en compte aquest procés paral·lel és il·lusori».



El cotxe de lloguer a la carta

El vehicle autònom alterarà també el concepte de propietat. Un estudi de la Universitat Harvard ja destaca que el 98% del temps, els cotxes estan aparcats. I, tal com argumenta Mireia Hernández, ara els joves prefereixen pagar pel consum puntual de serveis.

«De fet, ja hi ha companyies que ofereixen flotes de cotxes elèctrics per fer desplaçaments puntuals. Quan arribaran les empreses que ofereixin desplaçaments personalitzats amb vehicles sense conductor? Personalment, penso que encara ha de passar temps per a veure-ho», afirma Hernández.



Debat urbanístic

Experts en mobilitat, urbanistes i Administració pública debaten quin impacte tindrà la generalització del vehicle autònom a les ciutats. Per a Hernández, el canvi, però, no serà ràpid. «La vida útil d’un vehicle continua estant per sobre dels 10 anys. Això limita considerablement la velocitat a la qual es pot renovar completament la flota. Fins que això no passi, pensar en una ciutat sense semàfors o amb aparcament completament assistit és una utopia.»