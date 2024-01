La UOC celebra l'Scratch Day amb tallers de programació per a nens

«Tothom pot programar» és el lema de l’Scratch. Aquest mètode per a ensenyar programació als nens va ser creat per l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) amb l’objectiu que aprenguin el llenguatge i el pensament computacionals d’una manera lúdica i fàcil. Enguany, la UOC s’afegeix per tercer any consecutiu a l’esdeveniment internacional Scratch Day amb un seguit de tallers. Les activitats seran a càrrec de professors voluntaris del projecte INVENTA dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació que aquest dissabte, 13 de maig, seran a les seus de la Universitat de Terrassa, Salt i a l’Associació Amelgar de Màlaga.

Els nens i nenes, acompanyats pels pares, mares o tutors, coneixeran l’entorn de programació Scratch a partir de diferents dinàmiques de grup i jocs. Les famílies participants treballaran per superar diferents reptes amb les Scratch Cards, coneixeran el funcionament dels sensors incorporats a l’ordinador amb Scratch amb demostracions de LegoWeDo o Makey&Makey i compartiran els seus projectes amb la comunitat.



Scratch per a infants de zones rurals de Màlaga

Per a aquest dissabte, la UOC i l’Associació Amelgar han organitzat un taller lúdic de programació per a infants del medi rural de Màlaga. Aquestes dues institucions volen acostar el llenguatge computacional a un col·lectiu infantil i juvenil que té més dificultats per a fer aquesta mena d’activitats en l’àmbit de les noves tecnologies. L’activitat tindrà lloc a la seu de l’Associació, que habilitarà una sala d’ordinadors perquè els més petits puguin desenvolupar les activitats previstes.



Programació que trenca barreres a Llatinoamèrica

Després de la formació rebuda per la UOC el curs passat, voluntaris de l’ONG Ajuda en Acció, el moviment educatiu Fe y Alegría de Bolívia, la Universitat Minuto de Dios de Bogotà (Colòmbia), el col·legi Tomás Marsano d’Arequipa (Perú) i la cooperativa d’educadors Espiral Educativa de l’Equador organitzaran diversos tallers enfocats a trencar la divisòria digital social, econòmica i de gènere i adreçats a un públic infantil sense recursos i les seves famílies.

Aquesta iniciativa s’emmarca en el projecte Scratch Social UOC, que ofereix un itinerari formatiu sobre Scratch i noves tecnologies als professionals i al voluntariat d’institucions educatives, associacions, entitats socials i ONG que treballen amb infants, joves i altres col·lectius vulnerables. L’objectiu és facilitar l’aprenentatge del llenguatge de programació a tothom per contribuir a reduir les desigualtats socials i a superar els estereotips de gènere i augmentar la presència de dones en l’àmbit tecnològic.

Mitjançant l’Scratch, les entitats poden treballar aspectes emocionals com la motivació i l’autoestima dels nens, a més de desenvolupar habilitats cognitives com la lògica i la resolució de problemes.