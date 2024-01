El director de l’Àrea d’Operacions de la UOC, Rafael Macau, va rebre ahir al vespre la menció honorífica Talent TIC de mans d’experts tecnòlegs per la seva contribució professional al sector de les tecnologies. Entre molts altres càrrecs, va ser el director de Sistemes Informàtics dels Jocs Olímpics de Barcelona 92, on va desenvolupar els programes i la instal·lació del maquinari per a una xarxa de més de sis mil terminals a tot Catalunya connectats a un gran centre de processament de dades. Macau va rebre el guardó en la Festibity, una celebració que arriba a la 15a. edició i que aplega al voltant de sis-centes persones entre gestors d’informació, experts i directius de les principals empreses TIC. L’acte va tenir lloc a la cúpula de Las Arenas de Barcelona i hi va participar l’economista Xavier Sala i Martín.

Segons el jurat, Macau és un referent en el sector TIC per la seva versatilitat, experiència i diversitat en els seus àmbits d’experiència. «Ha marcat un abans i un després en el sector TIC català ara fa ja vint-i-cinc anys». Per a Rafael Macau, aquest guardó representa «un reconeixement de la feina fet pels companys de professió. Aquest origen li dona un valor molt especial».

A la UOC, Macau és el director de l’Àrea d’Operacions, ha dirigit els Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació del 2001 al 2013 i és investigador del grup Information and Communication Systems and Services. A més, ha estat el responsable de Sistemes Informàtics del Comitè Organitzador Olímpic de Barcelona (COOB); director general del Centre Informàtic de la Generalitat de Catalunya; director per a Catalunya, Aragó i Balears d’lNDRA, i responsable d’Informàtica de Nelson Taylor Sofres. És expert en transformació digital, direcció estratègica, TIC i empresa, usos socials de les noves tecnologies i enginyeria de serveis.



Macau, responsable de Sistemes Informàtics dels Jocs Olímpics de Barcelona

Com a responsable de Sistemes Informàtics del COOB explica que «una de les tasques més complicades va ser definir una arquitectura integrada i completa del sistema informàtic, cosa que abans no s’havia fet mai». Per sort, detalla, aquesta nova xarxa de sistemes i tecnologies informàtiques es va poder provar durant l’any 1991 i millorar amb vista als Jocs Olímpics, on va funcionar perfectament.

En arribar l’any dels Jocs, el problema va consistir a trobar més de cinc mil persones formades per a encarregar-se de la informàtica en els moments decisius de l’organització de l’esdeveniment. Macau explica que una de les solucions que es va trobar en aquell moment va ser «contactar amb moltes grans empreses i institucions de Barcelona i de les altres seus olímpiques per a demanar col·laboració i que cedissin voluntàriament gran part del seu equip humà d’informàtics per al certamen esportiu». Totes ho van acceptar i, així, un munt de voluntaris informàtics especialitzats es van integrar a l’equip del COOB per als moments decisius.



Sobre la Festibity

La Festibity està organitzada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB) i la seva associació d’antics alumnes, FIB Alumni. És un esdeveniment que reuneix cada any els professionals de la informàtica a Catalunya i on es tracten temes rellevants del món TIC, a més d’un espai important de relació i de reflexió.