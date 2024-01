Els graus de dos anys s'estrenen en el sistema universitari europeu

Mentre Espanya encara està immersa en el desenvolupament del decret 3+2 (tres anys de grau i dos de màster), el govern britànic ha decidit sacsejar el sistema universitari europeu implementant els graus de dos anys. L’executiu vol que els comencin oferint un «grup selecte» d’universitats abans del 2020.



Els graus tindrien els mateixos crèdits i preu final que els de tres anys. Es pagarien fins a 14.000 lliures per curs (més de 16.500 euros), mentre que actualment el cost pel mateix període d'una carrera de tres o quatre anys és de fins a 9.000 lliures (10.300 euros). El ministre d’Universitats britànic, Jo Johnson, defensa que amb aquest nou model els estudiants s’estalviaran un any d’allotjament i de despeses del dia a dia.



Segons el director de l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Lluís Pastor, la política de mantenir els preus respon clarament a una «voluntat de negoci» de les universitats britàniques. «Si els estudiants no hi estan d’acord, hauran d’optar per altres programes», puntualitza.



Les diferències d’aquests graus de dos anys respecte als convencionals és que la càrrega de treball que haurà d’assumir l'estudiant serà més elevada i les vacances que farà, més curtes. Actualment la majoria d’universitats angleses deixen de fer classes durant més de tres mesos a l’estiu i sis setmanes entre Nadal i Setmana Santa.



Trencar els prejudicis del model universitari

Pastor, que també és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, deixa clar que des del punt de vista de l’estudiant la iniciativa és molt «interessant». «Per què s’ha de començar els cursos al setembre i aturar-los al juny? Hi ha molts prejudicis acadèmics i les primeres universitats que els trenquin seran les que hi sortiran guanyant», pronostica. En aquest sentit, deixa clar que el futur de les universitats implica fer del temps l’element clau en l’aprenentatge: «En aquesta nova oferta no s’està comprimint la durada de l’aprenentatge, sinó que s’estan reduint els períodes de no-aprenentatge».



El ministre d’Universitats britànic va explicar el febrer passat que aquests nous graus mantindran la qualitat dels de tres o quatre anys i que serviran per a introduir noves formes d’aprenentatge i més flexibles, sobretot per a gent que ja està treballant i necessita reciclar-se.



És aplicable aquesta fórmula al sistema universitari espanyol? «Es podria plantejar. Només cal deixar el vestit del segle XIX a l’armari i mirar com queden els del segle XXI», explica Pastor. En aquest sentit, creu que s’hauria de fer una avaluació profunda del model universitari i començar a fer desaparèixer els prejudicis acadèmics que l’envolten: calendaris escolars, durada de graus... «L’estudiant té altres necessitats i no es pot permetre el luxe de llençar el seu temps d’aprenentatge», matisa.