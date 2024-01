Les sardines, els iogurts i els fruits vermells mantenen jove el cervell

El cervell representa només el 2% del pes d'una persona, però consumeix al voltant del 20% de l'energia corporal. Aquest òrgan, com qualsevol altra part del cos, necessita alimentar-se i, per tant, els nutrients de cada àpat poden tenir un efecte directe en el seu funcionament i la seva salut. Una dieta correcta ajuda a combatre el deteriorament cognitiu i millora l'estat d'ànim, la memòria i la rapidesa de pensament. Els experts de la UOC, la nutricionista Anna Bach i el neurocientífic Diego Redolar, recomanen els aliments més adequats per a protegir el cervell al llarg de la vida.



Els carbohidrats. «La principal energia que necessita el cervell per funcionar és la glucosa, que prové de menjar aliments en rics en carbohidrats», explica Bach. Redolar matisa que, sobretot, són recomanables els que presenten un índex de glucosa en la sang baix, com ara els llegums, l’arròs integral i alguns cereals, entre altres.



Els greixos omega 3 (EPA i DHA). «Com han demostrat diferents investigacions, els greixos com el del peix blau i les llavors de lli contenen lípids poliinsaturats que exerceixen efectes beneficiosos per al sistema nerviós», afirma el neurocientífic. La professora, per la seva banda, afegeix que són claus per al desenvolupament i manteniment de les funcions cerebrals.



L'oli d'oliva verge. En alguns estudis s'ha vist que redueix l'edema cerebral i l'estrès oxidatiu, i protegeix les neurones després d'una isquèmia. «Un dels olis que s'ha vist que té més bones propietats és l'Oro Bailén, varietat Picual», diu el professor, també investigador del grup CNIT (Neurociència cognitiva i tecnologies de la informació) de la UOC.



El cacau. Conté uns compostos anomenats flavonoides que afecten el sistema vascular, facilitant l'oxigenació dels teixits de tot el cos. Els flavonoides - segons Redolar - sembla que tenen a més un efecte molt positiu sobre el funcionament del cervell.



Els nabius i altres fruits vermells. Són aliments que presenten antioxidants i, a més, uns pigments anomenats antocianines que protegeixen el sistema nerviós. Fins i tot –afegeix l’expert - alguns estudis han demostrat que els nabius poden millorar la memòria.



Els tomàquets. «Tenen aminoàcids que són essencials per a l'equilibri entre els neurotransmissors», explica Redolar. Contenen un antioxidant anomenat licopè que protegeix les neurones dels radicals lliures que poden danyar les cèl·lules.



Aliments rics en vitamines B6 i B12 i àcid fòlic. Aquestes vitamines que es troben, per exemple, en els ous, les sardines, els iogurts o llevat de cervesa, redueixen l'homocisteïna en la sang. «Els nivells alts d'aquesta substància s'han relacionat amb l'infart cerebral i el deteriorament cognitiu en alguns tipus de demència», remarca el neurocientífic. I, com apunta la nutricionista, «la manca d'aquestes vitamines pot provocar una depressió».



La vitamina E. «Es troba en la fruita seca i en alguns aliments, com els espàrrecs i els ous, i pot ajudar a minimitzar el deteriorament cognitiu associat a l'edat», comenta Redolar.



Les cols de Brussel·les. Segons l’investigador, «sembla que poden ajudar a la funció cognitiva pels efectes neuroprotectors d'uns compostos anomenats isotiocianats».



Pipes de carabassa. Són riques en zinc, mineral que pot ajudar a millorar alguns aspectes cognitius com l’atenció o la memòria. «I a més tenen magnesi, vitamina B i triptòfan, substància que ajuda a generar serotonina, el dèficit de la qual s'ha associat a la depressió», conclou l'expert.