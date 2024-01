La UOC lliura la Medalla d'Honor a Gabriel Ferraté

Gabriel Ferraté i Pascual

Enginyer industrial i pèrit agrícola, va néixer a Reus l’any 1932. La seva activitat professional, científica i investigadora s’ha centrat en els camps de la informàtica, l’automàtica i la robòtica.

Va ser rector de la Universitat Politècnica de Catalunya del 1972 al 1994, amb un parèntesi de dos anys (del 1976 al 1978), quan va ser nomenat director general d’Universitats i Investigació, i més tard director general de Política Científica del Ministeri d’Educació. Del 1995 al 2005 va ser el rector de la UOC.

Ha estat membre del Comitè Executiu de la International Federation of Automatic Control (IFAC), director de l’Institut de Cibernètica i vicepresident del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT). També ha estat president de l’Institut Cerdà. És doctor honoris causa per la Universitat Politècnica de Madrid i per la Universitat de Lleida.

