Impressores 3D, robots i altres ginys tecnològics ja han entrat a les aules de molts col·legis del món. Com afectaran tots aquests nous elements del s. XXI l'ensenyament superior? Per a Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, la universitat s'haurà d'adaptar a la quarta revolució industrial i a la robotització sense descurar la sostenibilitat del planeta. Aquestes conclusions i altres es van compartir i debatre aquest dimecres en la trobada de la xarxa internacional CINDA organitzada per la UB, la UPC i la UOC a l'Institut d'Estudis Catalans, a Barcelona.

Sigalés apuntava que la universitat ja no és l'única institució que té el coneixement. «N'ha perdut el monopoli perquè altres actors han entrat en el negoci competint directament amb les universitats». A més, el vicerector de la UOC posava èmfasi en el fet que els estudiants van assumint cada vegada més poder de decisió i influència en el seu aprenentatge. I en aquest camí necessitaran un professional que els guiï i acompanyi. Aquest serà el nou rol del docent, apuntava Sigalés.

Es va parlar del fet que els nadius digitals manegen molt bé els dispositius tecnològics, però no forçosament han de saber destriar el que és important del que no ho és, alertava Sigalés. Per tant, el paper del professor serà clau en el futur també. Encara que la tendència serà «dissenyar trajectòries personals d'aprenentatge gestionades pel mateix estudiant», afirmava el vicerector Sigalés.

La tecnologia també comportarà que neixin noves professions en el mercat laboral. En aquests llocs de treball encara per descobrir, Sigalés apuntava com hauran de ser els professionals que els ocupin: «creatius, emprenedors i resolutius davant de problemes complexos». En aquesta mateixa línia, el rector de la UOC, Josep A. Planell, que també és el president de CINDA, deia que la universitat haurà de formar els ciutadans del món dels algorismes, les dades massives (big data) i la intel·ligència artificial i que aquest serà, precisament, «el gran repte de la universitat».

Per a Sigalés, si la universitat es vol adaptar amb èxit a aquest context nou i canviant, haurà de posar el focus a oferir una docència de qualitat, a aprofitar al màxim el potencial de les TIC, a ser àgil i flexible quant a la seva governança i organització. «Els professors hauran de treballar en equip i no individualment», comentava.

Un altre factor clau de la universitat, apuntaven els participants, és que el desenvolupament curricular es basi en competències que permeten més consolidació dels coneixements. Sigalés va parlar del cas de la UOC, on les competències que es consideren clau són les habilitats comunicatives, l'aprenentatge independent, l'ètica i la responsabilitat, el treball en equip i la flexibilitat, la creativitat, les competències digitals i la gestió del coneixement.