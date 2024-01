Quines són les claus per fer un bon periodisme amb el mòbil?

Els smartphones han canviat la nostra manera d'accedir a la informació, comunicar-nos i consumir notícies. Aquest tipus de tecnologia ha suposat una revolució no només en els àmbits més domèstics, sinó també per al periodisme. És ja una eina de treball per a redaccions i per a periodistes MoJo, un concepte encunyat per a parlar dels que es dediquen al periodisme mòbil. Permet aplicar noves narratives visuals i eines de visualització a les informacions, facilita el periodisme de dades i permet emissions en directe des de llocs abans impensables.

La I Jornada MoJoBCN arriba a Espanya de la mà dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC impulsat pel Màster de Periodisme i Comunicació Digital que s'impartirà el proper curs. La jornada se celebrarà el pròxim dimecres 24 de maig, de 9.30 a 18 h, al Mobile World Centre de Barcelona. El periodisme mòbil serà el centre dels debats que es duran a terme en aquesta trobada entre professionals i acadèmics, en la qual 10 periodistes explicaran com han fet servir el mòbil en les seves cobertures i reflexionaran sobre els desafiaments que suposa el periodisme mòbil. La conferència inaugural serà a càrrec de Carmela Ríos del diari El Mundo.

«Podem fer un periodisme més rigorós i més transparent gràcies a la tecnologia», afirma Ana I. Bernal Triviño, periodista, professora dels estudis i organitzadora de l'acte. «Ja podem parlar d'una generalització en el perfil professional del periodista. Ara bé, això no significa que sigui una eina integrada en les redaccions dels mitjans», assenyala. Precisament, durant la primera part de la trobada s'analitzarà com s'està integrant el mòbil en les redaccions de NacioDigital amb Karma Peiró, Politibot amb Eduardo Suárez i la revista 5W amb Marta Arias.

Durant la segona part es debatrà sobre la relació entre periodisme mòbil i xarxes socials. Es plantejaran exemples com els de La Vanguardia, eldiario.es o El Español a través de l'experiència de periodistes pertanyents a aquests mitjans. «A les xarxes socials només els veig avantatges a l'hora de confeccionar una informació», afirma Bernal. Eines com Periscope o Snapchat han permès donar cobertura als refugiats sirians, a atemptats terroristes o a crisis humanitàries. «Són documents històrics que, sense la presència del mòbil, no hauria estat tan fàcil registrar», apunta. L'última sessió es dedicarà a estudis acadèmics i a cobertures específiques amb mòbils amb experts de TVE, El Confidencial i Betevé. Podeu consultar aquí el programa .

Aquesta jornada compta amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'Agencia Comunicación y Género i Shoulderpod. Tindrà lloc al Mobile World Centre una iniciativa publico-privada creada pel Mobile World Capital Barcelona (MWCB) i Telefónica amb l'objectiu d'acostar a la ciutadania el món de la telefonia mòbil i d'internet. És un espai per a descobrir com la transformació mòbil està revolucionant les vies de comunicació, el nostre dia a dia o l'entorn social i empresarial. El Mobile World Centre és un espai obert als ciutadans que acull una exposició permanent i ofereix una agenda d'activitats vinculades a l'actualitat i a projectes centrats en la transformació social, cultural, tecnològica i econòmica de la mobilitat. El Mobile World Centre és també un punt d'informació i difusió de la resta d'iniciatives del MWCB.