Alumnes que repensen l'educació i opinen sobre com hauria de ser el seu aprenentatge és la proposta de l'escola Solc de Barcelona presentada als XXXIX Premis Baldiri Reixac 2016-2017, destinats a l'estímul i al reconeixement de l'escola catalana. El projecte, batejat com "L'escola es fa una selfie. Materials audiovisuals perquè siguin els alumnes qui repensin l'educació", ha guanyat el premi UOC d'Innovació 2017 per "l'originalitat de la proposta educativa", opina el jurat. La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, lliurarà els guardons a escoles, mestres i alumnes aquest dimecres 24 de maig a les 19 h al Palau de Pedralbes de Barcelona.

El professor Ramon Breu recollirà el premi d'aquesta iniciativa educativa basada en el visionament de pel·lícules sobre el món de l'escola, que porta els estudiants a reflexionar críticament sobre els mateixos processos d'ensenyament-aprenentatge gràcies a la diversitat de perspectives estètiques i ideològiques presentades als films. El jurat dels Baldiri Reixac també pensa que les activitats d'aquest projecte promouen l'aprenentatge del llenguatge audiovisual, la construcció d'un esperit crític sobre diferents àmbits com el mediàtic i l'apropament a realitats socials molt diferents de la pròpia, bàsiques per a treballar competències transversals de l'alumnat de 3r. i 4t. d'ESO.

"L'escola es fa una selfie" rebrà 4.000 euros per ser, segons el jurat, la millor proposta educativa en clau d'innovació, que destaca per la creativitat, la capacitat d'anàlisi i l'adaptació al propi context, i que ofereix respostes a nous problemes de l'escola del segle XXI. Integren el jurat Joan Arjona, Josep M. Farré, Joan Gumbert, Àngels Pérez Tarragó, David Pujol, Coral Regí, Rosa M. Securún, Carles Sigalés i Anna Verdaguer.

En total, han guanyat els Premis Baldiri Reixac d'enguany nou escoles (que rebran 4.000 euros cadascuna), 50 alumnes (es lliuraran 900 euros a cadascun) i, com a novetat d'aquesta edició, cinc mestres i professors per a projectes educatius innovadors (que rebran 4.000 euros per cap).



XXXIX Premis Baldiri Reixac

Aquests premis pretenen ajudar a donar resposta als reptes de l'escola d'avui a les terres de parla catalana. Des de la seva creació, l'any 1979, reconeixen iniciatives educatives que contribueixen a la tasca de construir una escola catalana de qualitat. Des de llavors, més de 230 professors, 425 escoles i 2.175 grups d'alumnes han estat reconeguts pel seu valor, qualitat i trajectòria. La Fundació Carulla organitza els Baldiri Reixac amb la col·laboració del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i la UOC.