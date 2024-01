Creix un 22% el nombre d'estudiants bascos de la UOC

A un any de l'obertura de la seva seu juntament amb UNESCO Etxea, la UOC arriba a Euskadi a 595 alumnes en el curs 2016-2017, 53% dones (318) i 47% homes (277), xifra que representa un increment d'un 22% respecte als matriculats que tenia a la fi del 2015. Del total d'estudiants d'aquest curs, 75 són d'Àlaba, 221 de Guipúscoa i 299 de Biscaia.

Les titulacions amb més estudiants són: Administració i Direcció d'Empreses, Psicologia, Enginyeria Informàtica, Dret, Criminologia, Comunicació. Quant als màsters universitaris més sol·licitats, són els de Dificultats de l'Aprenentatge i Trastorns del Llenguatge, Advocacia i Neuropsicologia.

Segons Ricard Giménez, delegat de la UOC al País Basc, «estem molt satisfets de la marxa de la UOC a Euskadi, després d'aquest primer any transcorregut des de la signatura del conveni amb UNESCO Etxea per a contribuir a garantir la igualtat d'oportunitats de cara a fer que qui vulgui pugui cursar els estudis superiors que desitgi, independentment de l'edat, ubicació o dificultat per a conciliar».

En aquest sentit, eines didàctiques de recent desenvolupament com Quadrivia o Trivialang, «contribueixen a universalitzar la nostra oferta formativa i a posicionar-nos en primeríssima posició pel que fa a desenvolupament tecnològic didàctic», afegeix Giménez.