La UOC desenvolupa una tecnologia per a protegir els continguts digitals

El watermarking, o marcatge digital, és una tècnica que permet ocultar informació de manera imperceptible per als humans en imatges, vídeos i senyals d'àudio. David Megías, investigador principal del grup de recerca K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) de l'IN3-UOC, l'ha desenvolupat i patentat per a àudio i vídeo, i manté contactes amb diverses companyies internacionals per a explotar-lo. El marcatge (watermarking) permet, entre altres coses, perseguir la distribució il·legal de continguts digitals i detectar la manipulació d'imatges. En el cas de l'àudio, la principal aplicació és en l'àmbit del màrqueting digital.

Aquestes tècniques tenen aplicacions en mercats tan potents com l'audiovisual, el publicitari o el de la seguretat. El missatge imperceptible (marca d'aigua o filigrana) s'insereix codificat en un format digital mitjançant alteracions inapreciables dels bits o de certs coeficients del contingut.



Protegir la propietat intel·lectual i ampliar els formats publicitaris

Pel que fa a la tècnica desenvolupada per a vídeo, els bits ocults es poden fer servir per a detectar manipulacions fraudulentes. D'aquesta manera, si un usuari no autoritzat manipula les imatges del vídeo, la filigrana digital el delatarà. «La tècnica ens permet detectar la marca, però, a més, es tracta d'un mètode reversible perquè, un cop s'ha determinat que el vídeo no ha estat manipulat, ens permet recuperar el contingut original», explica Megías, investigador principal del grup de recerca KISON.

Una altra possible aplicació de marcatge està relacionada amb l'empremta digital o fingerprint. «Els organitzadors dels Oscar envien els DVD de les pel·lícules als membres de l'Acadèmia amb empremta digital incrustada, diferent per a cadascun. Així poden controlar si algun membre del jurat difon les obres a internet o proporciona el DVD a algú no autoritzat perquè el redistribueixi», afirma Megías.

Pel que fa a la tècnica d'àudio, la principal aplicació és en l'àmbit del màrqueting digital. «L'aplicació és creada per a treballar en temps real i no cal tenir connexió a internet per a descodificar els missatges», destaca aquest investigador. L'ús en la indústria publicitària és evident. És possible, per exemple, que, mentre l'usuari escolta un podcast, es baixi cupons de descompte per a algun producte.



Més capacitat d'informació que la competència

Megías va començar a investigar el desenvolupament i aplicació de tècniques de marcatge fa quinze anys: primer àudio i després vídeo. La tecnologia que ha desenvolupat té avantatges comparatius respecte a altres competidors. Per exemple, els mètodes impulsats per Megías permeten transmetre més volum d'informació en bona qualitat: «Oferim més capacitat i mantenim la imperceptibilitat i robustesa de la marca digital. Som capaços d'incrustar més informació per segon —fins a 11.000 bits/segon—, mentre que la majoria dels sistemes publicats oscil·len entre 50-500 bits/segon», destaca. A més, pel que fa a l'àudio, és capaç de treballar en temps real i extreure la marca del so capturat amb el micròfon del telèfon mòbil. El grau de distorsió introduït de la marca és adaptable a diferents entorns, segons les necessitats de l'aplicació.