La revista ETHE (International Journal of Educational Technology in Higher Education) se situa en el primer quartil d’educació i en el segon d’informàtica aplicada, segons la base de dades Scopus, que analitza una sèrie d’indicadors de qualitat de les publicacions científiques d’arreu del món. Aquesta revista, dedicada a la recerca en aprenentatge en línia, és coeditada per la UOC i la Universitat de Los Andes (Colòmbia).

La base de dades Scopus facilita diferents indicadors. Destaca el CiteScore, que mesura la relació entre les citacions rebudes durant un període de tres anys i el nombre d’articles publicats per la revista. El resultat d’impacte d’ETHE a CiteScore de l’any 2016 és 1,33. Aquest índex, el CiteScore, situa la revista en el primer quartil (Q1, percentil 76) en l’àmbit disciplinari d’educació, i en l’àmbit d’informàtica aplicada, on hi és per primer cop, se situa en el percentil 55, és a dir, en el segon quartil, Q2.

Els resultats de la revista ETHE en els dos àmbits disciplinaris de referència són una notícia excel·lent per al seu equip editorial, autors, lectors i per a la UOC. En paraules del codirector de la revista, Josep M. Duart, «aquest resultat és el fruit d’anys de treball coordinat amb els revisors, els editors dels monogràfics, els autors i l’equip editorial de la revista».



El posicionament dels articles científics és clau

La publicació d’un article científic és la punta de l’iceberg del treball editorial, fruit de les hores de recerca dins d’una universitat o un centre de recerca. Per a augmentar l’impacte i la visibilitat dels articles és necessari un treball previ i posterior a la publicació: cal optimitzar el posicionament de l’article en els cercadors; divulgar-lo en les xarxes socials, acadèmiques i professionals, i fer presentacions visuals i difondre-les. Es tracta d’un treball continuat i planificat i el resultat es produeix a llarg termini.

Hi ha indicadors que serveixen per a mesurar l’impacte dels articles i de les publicacions científiques. Des dels tradicionals factors d’impacte, que mesuren l’impacte per còmput de les citacions rebudes en una revista, fins a les mètriques alternatives (altmetrics), que mesuren individualment els articles afegint-hi la notorietat en les xarxes socials, els mitjans de comunicació i els documents oficials de referència. En totes aquestes mètriques ETHE ha obtingut resultats excel·lents.



Internacionalització de la revista

ETHE és dirigida per Josep M. Duart (UOC), Álvaro Galvis (UniAndes) i Rosalind James (Universitat de Nova Anglaterra, Austràlia). En l’últim semestre ha consolidat la seva internacionalització: el 89% dels autors són de fora d’Espanya, i 116 revisors de 34 països han participat en el procés de revisió científica de la revista. Durant l’any 2017 s’han publicat articles d’autors asiàtics, americans, africans i europeus. D’aquests articles, tres formen part del monogràfic «Games and simulation in higher education», editat per Angel A. Juan, Birgit Loch, Sebastian Ventura i Thanasis Daradoumis. Durant el mes de juliol es publicarà la resta d’articles d’aquest número, centrats en el tema de la ludificació.

Precisament, i amb l’objectiu de buscar l’excel·lència d’aquesta publicació, Duart va assistir la setmana passada a la reunió anual d’editors de revistes editades per Springer Nature, celebrada a Nova York. Els experts van tractar temes rellevants per al futur de les publicacions científiques, com el control de qualitat en el procés de revisió dels articles, l’augment de l’impacte acadèmic i social dels articles i tots els aspectes relacionats amb l’Open Data, entre altres.