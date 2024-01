Peix blau, vegetals de colors i oli d'oliva, aliats de la pell a l'estiu

Una dieta que prioritzi la hidratació i el consum d’aliments amb propietats antioxidants ajuda a mantenir la pell en bon estat davant l’impacte dels raigs solars. Aquesta dieta en cap cas no és substitutiva de l’ús de cremes solars, sinó que és un complement recomanable per a gaudir del sol i del bronzejat de manera saludable.

«Cal tenir en compte aspectes generals de protecció de la pell, com ara evitar l’exposició al sol en les hores de màxima insolació i fer servir cremes fotoprotectores. Els aliments antioxidants ens ajuden a reparar la pell o a minimitzar els processos d’oxidació a les cèl·lules causats pels raigs ultraviolats, però no fan de pantalla», adverteix Alícia Aguilar, directora acadèmica del màster universitari de Nutrició i Salut de la UOC.

Durant l’estiu, és important consumir aliments que aporten a la pell els nutrients necessaris perquè es regeneri i protegeixi des de dins. En aquesta línia també es pronuncia el nutricionista i professor de la UOC Àlex Vidal, que defineix tres grups d’aliments imprescindibles: aigua, vegetals i fruites amb pigments i greixos insaturats.

Aigua. Cal insistir en la importància d’hidratar-se correctament sempre, però, sobretot, si pensem en una jornada de platja. Podem complementar la ingesta d’aigua amb el consum d’aliments rics en aquest element, com ara el meló i la síndria, verdures o sopes fredes (gaspatxo, sopa de meló...). El mètode més efectiu i senzill per a detectar si estem ben hidratats és fixar-se en l’orina: «ha de ser molt clara i sense olor, gairebé com l’aigua», assenyala Vidal.

Vegetals i fruites amb pigments. Per a minimitzar l’impacte o reparar els efectes dels raigs ultraviolats hem de donar protagonisme als aliments rics en antioxidants. Això vol dir els que són especialment rics en vitamina C i provitamina A (betacarotens). «En els dos primers casos, tornem a les fruites i verdures i, especialment, les que tenen coloracions ataronjades, morades o vermelloses, del tipus cireres, préssecs, pastanagues, tomàquets...», afirma Aguilar. «Aquests aliments ens ajuden a lluitar contra l’oxidació i l’envelliment cel·lular», afegeix Vidal.

Greixos insaturats. Un dels efectes dels raigs ultraviolats és que deterioren el grau d’elasticitat de les cèl·lules de la pell. L’oli d’oliva, la fruita seca i el peix blau petit (sardina, anxova...) són aliments que contenen greixos insaturats saludables que reforcen les membranes cel·lulars i, així, poden contribuir a una tolerància més bona a l’exposició solar. També contenen vitamina E amb efecte antioxidant.



La doble cara dels batuts i els sucs

Els batuts i els sucs mereixen un comentari a banda. «Són una bona opció per a ingerir fruita i passen molt bé, però no poden substituir ni un àpat ni la ració diària recomanada de fruita», subratlla Vidal.

Quan ingerim fruita en format suc podem no estar aprofitant-ne tots els nutrients, ja que, per exemple, perdem fibra i, d’altra banda, poden potenciar el sucre. En resum, la millor opció, segons aquest nutricionista, és alternar sucs amb la ingesta de fruita i vegetals sencers.