Els nens han de fer vacances d'internet

L'informe PISA alerta que set de cada deu adolescents espanyols se senten «malament» si no tenen connexió a internet. Aquesta dependència pot augmentar encara més a l'estiu perquè els joves tenen més temps lliure. «Quan les hores de connexió o l'ús afecten la vida i les relacions —no dormir prou, arribar tard a les cites...—, cal preocupar-se», alerta el professor de Psicologia i director de desenvolupament de l'eHealth Center de la UOC, Manuel Armayones. Aquest expert dona cinc pautes perquè els adolescents facin un ús racional d'internet durant les vacances.



1. Connectar-se poc

Tot i que no hi ha estudis que dictaminin quin és el temps màxim recomanable de connexió a internet, Armayones recomana que es delimiti segons l'edat i l'ús. «Com més petits, més clares han de ser les normes», puntualitza. En el cas de les vacances d'estiu —recomana—, com més poques hores millor, perquè així els joves les aprofiten per a fer relacions personals i per a gaudir d'experiències que no depenguin d'una pantalla. «L'ús del mòbil s'hauria de limitar per a organitzar activitats presencials», afirma.



2. Accedir-hi sempre a la mateixa hora

Aquest expert recomana establir un horari de connexió a internet. Això «implica que pares i fills n'han parlat i hi ha hagut una negociació».



3. Restringir l'accés a alguns webs

S'ha de deixar clar des del començament a quines pàgines web poden entrar i a quines no. «Els joves, a més, no han de fer servir contrasenyes, han de tenir els telèfons oberts i les connexions i els llocs físics des d'on es connectin han d'estar controlats pels pares», afegeix.



4. Deixar el mòbil en un lloc comú a la nit

«A les onze de la nit un nen de deu anys no necessita un mòbil per a res», deixa clar Armayones. Una bona opció a la nit és apagar el dispositiu i deixar-lo en un lloc comú, com el menjador o la cuina. «Això ens permetrà assegurar-nos que descansen prou temps i, alhora, pot ajudar a generar hàbits, com la lectura», apunta aquest expert.



5. Els pares han de donar exemple

«Si treus el mòbil al teu fill i tu mires el WhatsApp, no li dones bon exemple», afirma Armayones. En aquest sentit recomana que el compromís de desconnexió sigui mutu. Es pot fer, per exemple, en forma de joc. «Així els pares també ho aprofiten per a fer desintoxicació digital durant les vacances».