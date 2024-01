Treballar a l'agost augmenta la productivitat

En un país on tradicionalment la majoria d'empreses tanquen el mes d'agost i la gent ho aprofita per a fer vacances, treballar durant aquest període de l'any també té alguns avantatges. «La tranquil·litat que es respira a l'oficina quan tothom és fora ajuda a concentrar-se més fàcilment. Durant aquests dies hi ha menys interrupcions laborals i això redunda en més eficàcia, productivitat i, per tant, hi ha menys pèrdues de temps», explica Gina Aran, experta en recursos humans i professora d'Economia i Empresa de la UOC.

Segons Aran aquest no és l'únic benefici: «Per una banda, aquesta tranquil·litat permet reorganitzar-se i planificar la feina del curs que ve i, per una altra, és un bon moment per a renovar l'espai de treball, ordenar l'arxiu, fer neteja de documents i fer tasques que han quedat pendents el primer tram de l'any».

Els avantatges de treballar a l'agost, però, no només es concentren a l'oficina. «Els dies són més llargs i en acabar la jornada laboral pots fer petites desconnexions diàries: anar a la platja, trobar-te amb els amics o visitar exposicions. A més, els caps de setmana es poden fer escapades fora de casa», explica Aran.

L'experta en recursos humans també recorda l'estalvi de no fer vacances durant la temporada estival. «Els preus dels hotels o apartaments estan pels núvols aquesta època, cosa que no passa en altres èpoques de l'any. Si el que vols és fer uns dies de platja, encara hi ets a temps i a meitat de preu, i el setembre és un bon mes per a fer-ho».

A més -afegeix- a la ciutat hi ha menys trànsit, cosa que es pot aprofitar per a anar a peu a la feina o amb bicicleta i respirar un aire «un xic més pur».

El 71% dels executius mira el correu de feina durant les vacances

Aran aconsella fer entre cinc dies i una setmana com a mínim per a poder desconnectar completament de la feina. Però constata que dependrà de la persona, ja que hi ha gent que és capaç de desconnectar el segon dia de festa i a uns altres els costa més.

La professora explica que els telèfons intel·ligents són en ocasions un obstacle per a oblidar-se completament de la feina i poden crear addicció. El 71% dels executius europeus mira el correu de nit o el cap de setmana i dies festius, segons recull un estudi realitzat per la consultoria Deloitte el 2015. Per tant, aconsella no entrar al correu de la feina ni contestar trucades de l'oficina els dies de festa.

Aran recorda que a França, des de l'1 de gener hi ha una llei laboral que exigeix que les empreses negociïn les condicions perquè els empleats no es vegin obligats a respondre el telèfon, correus i missatges electrònics fora de les hores de feina. A Espanya, la Secretaria d'Estat d'Ocupació estudia la possibilitat d'una regulació que reconegui el dret dels treballadors a la desconnexió digital de l'empresa, un cop acabada la jornada laboral.

I quan tornen els companys, què?

La professora de la UOC recomana tenir «molta paciència» amb els companys que tornen de vacances, ja que els ritmes d'incorporació són lents. «Torna l'estrès a l'oficina i segurament els primers dies no seran massa eficaços, per tant caldrà ser tolerants amb el seu rendiment», explica. Per això recomana fer una reunió d'equip per «reenganxar-se a la feina» i repetir-la setmanalment un parell de setmanes. Alguns treballadors fins i tot poden patir estrès postvacacional, que sol durar entre deu i quinze dies. Segons la consultora Addeco, un 30% de les persones pateix aquesta síndrome, i les dones l'acusen més per tenir més pressió en l'entorn sociofamiliar.

Tornar progressivament a la feina

No tornar de vacances el dia anterior a la incorporació i posar-se el despertador abans els últims dies de vacances per acostumar el cos als horaris que haurà de fer, són alguns dels consells que dona Aran perquè l'aterratge a la feina no sigui tan dur.