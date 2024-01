Cinc tècniques per a aprovar els exàmens de setembre

En només tres setmanes els estudiants d'ESO i primer de batxillerat que no van aprovar totes les assignatures al juny i els que tenen pendent passar la selectivitat s'hauran de tornar a examinar. De mitjana, un 35% dels alumnes d'ESO i batxillerat s'ha de presentar a alguna recuperació de setembre. La professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Mireia Cabero assenyala cinc tècniques que ajudaran aquests joves a fer un últim esforç per a superar els temuts exàmens de setembre.

• Treballar l'automotivació. Segons Cabero, és fàcil desenvolupar-la si els estudiants són capaços de trobar sentit al que estudien. «Aquests sentits poden ser diversos: professionalitzadors (he d'aprovar matemàtiques perquè vull ser enginyer o enginyera), útils per al seu dia a dia (aprendre anglès em servirà per a fer estades i fer-me entendre a Londres o Nova York) o, senzillament, per a aprovar (si hi dedico hores, superaré aquest tema i passaré el curs sense arrossegar assignatures)», exemplifica l'experta.

• Planificar. És important que durant les tres setmanes que queden abans de fer els exàmens es facin un pla de treball en què deixin clar quantes hores dedicaran a l'estudi, i cal que les compleixin. «Si la planificació del dia respecta activitats que els agrada fer, com anar a la piscina o sortir amb els amics, és més fàcil que es posin a estudiar», detalla Cabero.

• Presència a l'hora d'estudiar. Si han planificat que cada dia estudiaran tres hores, durant aquell temps els estudiants han de posar tota la seva atenció en el que estan fent. «Només així aprofitaran al màxim tota la seva capacitat d'aprenentatge».

• Trobar l'estratègia d'estudi que més s'adeqüi a les seves capacitats. Per a aconseguir-ho primer s'ha de tenir clar quins són els objectius d'aprenentatge que avaluaran els professors. «Cal aprendre allò essencial i deixar de banda la palla», deixa clar Cabero. Un cop feta aquesta divisió, entra en joc l'autoconeixement per a saber quina és la millora manera d'aprendre-ho. «Si l'alumne té memòria visual, és més fàcil que opti pels esquemes; si és més discursiu, es pot decantar pels resums», explica.

• Visualitzar el moment de fer l'examen. Aquesta tècnica consisteix en el fet que l'estudiant visualitzi amb els ulls tancats la manera en què vol fer la prova. «Normalment acostuma a ser d'una manera tranquil·la, amb seguretat i capaç de resoldre el que se li està preguntant». Mentre ho visualitza –explica Cabero– el cervell activa una sèrie de xarxes neuronals que s'aproximen molt a les que també s'activaran el dia de l'examen. «Com més visualització, doncs, més possibilitats que el dia de la prova l'estudiant actuï tal com ho ha visualitzat».



Tres de cada deu alumnes repeteixen l'ESO