Nepcom és una aplicació de missatgeria instantània pionera en l’àmbit de la privadesa, la seguretat i la comunicació corporativa mòbil. Permet esborrar la informació un cop el receptor del missatge l’ha llegida o bé impedeix fer-ne captures de pantalla. L’objectiu de tot plegat és assegurar que l’intercanvi d’informació sigui confidencial. L’aplicació està pensada per a professionals i treballadors d’empreses i institucions perquè és l’única del mercat que proporciona els màxims nivells de seguretat i privadesa, a més de complir estrictament la normativa espanyola i europea de protecció de dades.

«L’eina em va generar molt d’interès des del principi. A diferència d’altres sistemes de missatgeria mòbil, Nepcom cobreix una necessitat fonamental per a les empreses i els professionals: garanteix la màxima seguretat en l’intercanvi d’informació», afirma Maria Dolors Casagran.

Casagran és assessora jurídica i, des de fa onze anys, és tutora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC. Des del començament, és assessora legal de l’aplicació, que es va presentar a les jornades Spin UOC de coneixement transferible 2017, organitzades per la UOC, i que ja ha estat distingida amb un accèssit al Premi Protecció de Dades en el Disseny 2017 atorgat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

«En vuit mesos hem aconseguit unes dues mil baixades i l’experiència dels usuaris és molt positiva», destaca Eduard Blasi, soci fundador de Nepcom. Actualment, ja hi ha hospitals, despatxos d’advocats i ONG que la fan servir.

L’aplicació és disponible per a IOS i Android i la baixada té un preu de menys de 10 euros. «No és gratuïta perquè, a diferència d’aplicacions similars que són gratuïtes, nosaltres no fem negoci amb les dades personals dels clients», matisa Blasi.

L’objectiu de Nepcom és créixer pel que fa al nombre d’usuaris. En aquest sentit, Blasi valora molt la participació en les Jornades Spin UOC: «Ens ha anat molt bé per a augmentar la xarxa de contactes i ens ha obert la porta de l’àmbit de l’ensenyament».



Confidencialitat total

Nepcom compleix estrictament les exigències de la normativa de protecció de dades. A més, proporciona una encriptació total (d’extrem a extrem) en les converses que no es desen als servidors de l’aplicació.

L’aplicació té unes mesures de seguretat molt robustes que garanteixen la inaccessibilitat i la inalterabilitat de la informació que s’ha transmès, a més de noves funcions de xat i col·laboració.

L’usuari pot decidir que una determinada informació crítica s’esborri dels dispositius després de ser compartida, inhabilitant captures de pantalla durant la conversa i eliminant-la en tancar o minimitzar Nepcom. Durant una conversa en mode confidencial, els arxius que s’han enviat es podran visualitzar, però mai desar al dispositiu.



Els experts

Maria Dolors Casagran és, des del 2006, tutora de Dret a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i assessora legal de Nepcom. És una advocada amb una àmplia experiència en l’àmbit del dret immobiliari i del dret civil. Col·labora com a advocada experta en arrendaments urbans i propietat horitzontal amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i amb la delegació de Cerdanyola del Vallès.

Eduard Blasi és soci fundador de Nepcom i advocat especialista en protecció de dades, amb experiència en l’àmbit de les noves tecnologies. A més, és vicepresident tercer de l’Associació Professional Espanyola de Privadesa (APEP) i ha col·laborat amb l’Assessoria Jurídica de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) i amb el Supervisor Europeu de Protecció de Dades (SEPD; Brussel·les).