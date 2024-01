La migranya és un dels motius més freqüents de consulta neurològica i urgències. Es calcula que a Espanya hi ha uns 3,5 milions d’afectats. Pel que fa a Catalunya, afecta gairebé un milió de dones i més de quatre-cents mil homes, segons l’enquesta de salut de Catalunya (ESCA). L’OMS considera que és una de les malalties més incapacitants.



La prevalença del mal de cap o cefalea en adults és del 47%. El mal de cap no està relacionat amb aliments específics, però el consum de determinades substàncies sí que pot desencadenar migranyes. Detectar quins són aquests elements pot ajudar a espaiar i evitar aquests episodis.



«La migranya és causada per una activitat cerebral anormal. A causa de l’activació d’un mecanisme encefàlic s’alliberen unes substàncies inflamatòries que dilaten o contreuen els vasos sanguinis. La sang que hi passa produeix el batec penetrant i característic de la migranya», descriu Laura Esquius, nutricionista i professora dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.



«Algunes substàncies presents en el menjar provoquen una reacció immunològica amb un augment consegüent d’immunoglobulina E i, per tant, d’amines. Les amines, al seu torn, poden generar inflamació i desencadenar el mal de cap», matisa aquesta nutricionista. És en aquest punt que recorda que evitar alguns aliments pot ajudar a tenir la migranya a ratlla.



Què cal evitar?

Els additius, com ara alguns colorants i l’aspartam, el benzoat, el glutamat monosòdic, els nitrits i els sulfits, perquè poden produir un cert efecte inflamatori. Els additius són molt utilitzats en aliments processats de consum habitual com refrescos, sucs, iogurts, melmelades, salses, embotits, vi, cervesa, sopes instantànies, etc. Per tant, una alimentació basada en els aliments frescos i naturals és sempre la millor opció.

Les begudes excitants (cafè, te, xocolata) i l’alcohol, perquè contenen substàncies que produeixen canvis ràpids en el sistema circulatori.