La UOC llança un MOOC sobre ludificació

Professors dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC han elaborat un MOOC sobre ludificació, que ha començat aquesta setmana. Segons el programa d'aquest curs gratuït, els alumnes aprendran què és la ludificació (gamification) i quins elements són clau per a dissenyar i aplicar una bona solució mitjançant marcs de disseny. Es tractarà de la ludificació aplicada a la salut i a l'educació a partir de l'anàlisi de casos pràctics d'èxit.

Per als docents, «ludificar és com parlar una llengua, tocar un instrument o dissenyar un joc: és necessari llegir en la llengua estudiada, escoltar els millors intèrprets o jugar, jugar i jugar...». La ludificació és l'ús de tècniques, elements i dinàmiques propis dels jocs i el lleure en activitats no recreatives amb la finalitat de potenciar la motivació i reforçar els bons hàbits de conducta, i per mitjà seu obtenir objectius en contextos d'aplicació, com ara «una recuperació ràpida (salut) o activar l'aprenentatge (educació)», expliquen els experts.

Els professors que hi ha darrere d'aquest MOOC són Daniel Riera i Joan Arnedo. Riera és doctor enginyer d'Informàtica per la UAB, actualment director del grau d'Enginyeria Informàtica i investigador del grup ICSO en modelatge, simulació i optimització de sistemes combinatoris, i en com s'apliquen els jocs i la ludificació a l'educació. Arnedo és director acadèmic del màster de Disseny i Desenvolupament de Videojocs i investigador en el camp de la ludificació en el grup KISON.

El MOOC Introducció a la ludificació no demana als participants coneixements previs i és totalment gratuït. Ha començat aquesta setmana amb 6.442 alumnes i té una durada de quatre setmanes. La inscripció continua oberta.