El 20 de setembre comença un nou curs a la UOC, i ho fa amb nova oferta formativa. Arts, Relacions Internacionals i Logopèdia són els tres graus nous d’enguany. Se sumen també a les novetats acadèmiques un doctorat, catorze màsters, quatre postgraus i quatre cicles formatius d’FP en línia.

Amb el grau d’Arts, que s’impulsa juntament amb el Museu Reina Sofia, la UOC vol donar resposta als nous desafiaments de la creació contemporània, formant professionals capaços de desenvolupar pràctiques artístiques diverses de manera informada i crítica, situades en contextos socials i culturals concrets.

El grau de Logopèdia, que s’ofereix amb la Universitat de Vic, té com a objectiu la formació de futurs especialistes en la prevenció, l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les alteracions de la comunicació, els trastorns del llenguatge oral (TEL), els trastorns de la parla, les funcions orofacials i els trastorns de la lectura i de l’escriptura.

Pel que fa al grau de Relacions Internacionals, formarà estudiants que podran desenvolupar activitats d’anàlisi, comunicació, gestió i assessorament sobre qüestions internacionals per a organitzacions del sector públic -administracions públiques o organismes internacionals-, del privat -empreses amb orientació internacional, think tanks, consultores, mitjans de comunicació- o público-privat, com ONG o organismes de cooperació.

Per la seva banda, la UOC, juntament amb les universitats UAB, UPC, UdG, UdL i UVic-UCC, llancen el programa de doctorat de Bioinformàtica per formar investigadors d’excel·lència que aportin nous mètodes, coneixements i eines als usuaris presents i futurs d’aquesta disciplina estratègica fortament interdisciplinària i transversal que experimenta una expansió molt important tant en l’àrea acadèmica com en la professional (en els àmbits hospitalari, farmacèutic, biotecnològic, agroalimentari, biomèdic, etc.). L’explosió de dades biològiques manejades per hospitals i empreses (el paradigma de les dades massives o big data) i la necessitat de dissenyar procediments per a interpretar-les correctament són la causa principal de la demanda creixent de bioinformàtics amb una bona formació.



Nou màsters universitaris i cinc de propis

Pel que fa a màsters, se n’han engegat catorze, nou són universitaris i els altres cinc, propis. En el primer grup hi ha:

• Psicologia Infantil i Juvenil: Tècniques i Estratègies d’Intervenció

• Periodisme i Comunicació Digital: Dades i Noves Narratives

• Social Media: Gestió i Estratègia

• Ciutat i Urbanisme (*)

• Direcció i Gestió de Recursos Humans

• Màrqueting Digital

• Ciència de Dades (Data Science)

• Psicopedagogia

• Avaluació i Gestió de la Qualitat de l’Educació Superior

Mentre que l’oferta pròpia la formen els màsters de:

• Cinema Fantàstic i Ficció Contemporània (UOC-Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya)

• Gestió i Solució de Conflictes

• Cloud Computing i Consultoria de TI

• Consultoria i Gestió de Projectes

• Indústria 4.0

També s’oferiran quatre diplomes de postgrau. Es tracta del de Nutrició, Rendiment Esportiu i Salut; Compliance; Avaluar per Aprendre (UOC - Rosa Sensat), i Aprenentatge de la Lectura i les seves Dificultats.



S’amplia l’FP en línia amb tres nous títols

La UOC i Jesuïtes Educació (JE) amplien també amb quatre graus superiors l’oferta d’FP en línia que van llançar l’octubre passat. Els nous títols són Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Integració Social; a més, hi ha la possibilitat de fer la doble titulació Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma. Incrementen, així, els quatre graus superiors que estan en marxa des d’aquest curs: Administració i Finances, Màrqueting i Publicitat, Desenvolupament d’Aplicacions Web, i Gestió de Vendes i Espais Comercials, que tenen més d’un centenar d’estudiants.

Aquesta oferta vol donar servei a nous públics en un moment en què els entorns d’aprenentatge experimenten una profunda transformació i en què han de donar resposta a les necessitats del món empresarial.

La proposta de JE i la UOC també ofereix una alternativa a una part de la població que no té accés a aquests estudis presencials ja sigui perquè no disposa d’aquesta oferta al lloc on viu o perquè els horaris laborals no li permeten seguir aquesta formació de la manera tradicional.