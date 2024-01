Aquest setembre un total de trenta-sis persones refugiades d’entre dinou i quaranta-sis anys estudiaran idiomes i especialitzacions a la UOC gràcies al programa de beques per a refugiats i sol·licitants d’asil que la Universitat posa en marxa per segona vegada. D’aquestes, vint han triat idiomes i, les altres setze, especialitzacions en els àmbits de Nutrició, Salut, Cooperació al Desenvolupament, Ajuda Humanitària, Traducció, Màrqueting i Gestió de Qualitat.

Els becats procedeixen d’arreu del món. Molts es troben a l’Estat espanyol, però d’altres estudiaran des de Noruega, Algèria, Grècia o el Sàhara Occidental. Per a tots ells és una oportunitat de continuar els seus estudis encara que s’hagin hagut de desplaçar forçosament de casa seva a causa de conflictes armats, vulneracions dels drets humans, el canvi climàtic o la pobresa.

El programa de beques per a persones refugiades i sol·licitants d’asil es finança gràcies als ingressos de la matrícula solidària, que consisteix en l’aportació econòmica voluntària dels estudiants en el moment de formalitzar la seva matrícula. Amb aquesta convocatòria, la Universitat referma el seu compromís per garantir l’accés universal als estudis superiors: «A la UOC defensem fermament que l’educació superior és un dret i que tothom que vulgui formar-se n’hauria de tenir l’oportunitat», defensa la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez.



Estudiants de la UOC en seran els mentors

Estudiar en línia és un repte per a molts dels beneficiaris del programa de beques. Per aquest motiu, i com ja es va fer en l’edició anterior, s’ha incorporat la figura del mentor, un estudiant voluntari de la UOC que acompanyarà cada estudiant becat en el seu procés d’adaptació al Campus Virtual i el seu aprenentatge.

«Per mi, fer de mentor és un incentiu, perquè ens permet aportar el nostre granet de sorra des del nostre coneixement, alhora que compartim experiències amb persones que venen d’una realitat social molt diferent de la nostra», assenyala Sara Leon, que aquest curs repeteix experiència com a mentora. RefugeESuoc, la iniciativa que va sorgir de nou estudiants del grau d’Educació Social, s’ha encarregat de fer la selecció d’aquests trenta-sis mentors que cursen diferents titulacions a la Universitat.

Paral·lelament, la UOC ha posat a disposició dels becats una tutoria especial perquè els ajudi a familiaritzar-se amb el Campus i les seves eines, així com per oferir-los atenció personalitzada durant tot el curs en la resolució de qüestions tècniques o de funcionament de la Universitat.



Fomentar la diversitat a les aules

Amb l’objectiu de formar persones preparades per afrontar els reptes globals i socials, el programa de beques contribueix que estudiants d’arreu del món es trobin en un mateix espai i puguin compartir les seves realitats. «En un món globalitzat, el coneixement d’altres realitats, la visió crítica i el diàleg intercultural són habilitats imprescindibles per al desenvolupament professional i personal dels estudiants», subratlla Gemma Xarles, directora de l’Àrea de Globalització i Cooperació de la UOC. Així mateix, també és una manera de desenvolupar la sensibilitat social i adquirir competències en l’àmbit de l’educació per la pau, els drets humans o la creació de societats diverses i inclusives.

Amb aquest programa de beques la UOC contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides: garantir el dret a l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat i la promoció d’oportunitats d’aprenentatge per a tothom al llarg de la seva vida. L’objectiu d’aquestes ajudes és «proporcionar accés universitari a persones refugiades o sol·licitants d’asil que han hagut d’abandonar els estudis i casa seva per fugir de la guerra, de la pobresa o de certes ideologies, i que viuen en una situació de vulnerabilitat econòmica i social», explica Martínez.

Per a preparar aquesta segona convocatòria de beques, la UOC ha gaudit de la col·laboració de diverses ONG locals i estrangeres que treballen en l’atenció del col·lectiu de persones refugiades i sol·licitants d’asil. Els estudiants becats disposen del suport i l’assessorament d’entitats com ACCEM, Acnur, Casa Nostra Casa Vostra, CEAR-CCAR, CEAS-Sahara, Creu Roja, ECHO, Fundació Benallar, Fundación Cepaim, Fundació FICAT, Fundació Futbol Club Barcelona, Lopex, RefugeESuoc i SAIER.