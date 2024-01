El cafè, un aliat de l'esport

Després de l’aigua, poques begudes són tan populars al món com el cafè i el te. Potser per això són font de dubte i objecte de debat en les converses quotidianes. Sembla clar que el cafè ens desperta, però també serveix per a combatre malalties? Quantes tasses en podem prendre cada dia? El te és més saludable? La teïna i la cafeïna són diferents? Algunes preguntes encara ocupen les recerques científiques i altres ja tenen resposta. Per exemple: la cafeïna i la teïna són la mateixa molècula, i tant el cafè com el te poden ser membres de ple dret d’una dieta saludable. És a dir, no són perjudicials, «tot i que tampoc no podem afirmar que tinguin superpoders». Ho explica el nutricionista Àlex Vidal, professor col·laborador dels Estudis de Ciències de la Salut de la UOC.

La protagonista comuna de les begudes a base de fulles de te o de grans de cafè, i la causa principal que calgui consumir-les amb moderació, és la cafeïna, una substància que estimula el sistema nerviós central, l’estat d’alerta i la concentració. «A més, en la pràctica de l’esport augmenta el rendiment, fomenta el consum de greix corporal i disminueix la sensació de fatiga muscular», subratlla l’expert de la UOC. El cafè sol tenir més concentració de cafeïna que el te. D’entre les varietats de te, el negre se situa al capdamunt.

Però la cafeïna no es pot prendre sense mesura. Tal com indica l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), fins a 400 mg diaris d’aquesta substància són segurs per a la salut en el cas dels adults sans, exceptuant-ne les embarassades. Com que, segons la mateixa institució, un cafè conté de mitjana entre 80 i 90 mg de cafeïna i un te negre en porta uns 50, a priori tindríem marge per a prendre’n unes quantes tasses. No obstant això, l’EFSA adverteix que dosis individuals d’uns 100 mg poden alterar els patrons del son i la seva durada, especialment si es prenen al vespre.

En aquest sentit, Vidal aconsella tenir molt en compte la vida que porta cadascú i escoltar el cos per a saber si ens convé prendre’n més o menys i en quin moment. La hipertensió és un factor que cal tenir en compte. Pel que fa als esportistes que prenen cafè per a millorar el seu rendiment, el nutricionista recomana substituir-lo per cafeïna en càpsules, «perquè d’altra manera és molt difícil que sàpiguen quina quantitat n’estan ingerint, i l’abús de cafè pot comportar problemes, com la deshidratació».



Més enllà de la cafeïna

Però més enllà de la cafeïna, tot apunta que altres substàncies presents en el te, el cafè o totes dues plantes estarien relacionades amb els efectes beneficiosos que l’un i l’altre semblen tenir per a la salut. Per exemple, aquest mateix estiu un estudi encapçalat per científics de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha associat la presa d’entre una i tres tasses de cafè al dia, tant amb cafeïna com descafeïnat, amb una probabilitat més baixa de mort prematura, sobretot a causa de malalties digestives o del cor.

Malgrat que només és una associació, l’estudi és una mostra del canvi de percepció respecte als efectes del cafè en la salut. En aquest sentit, el 2016 la mateixa OMS va retirar el cafè d’una llista on, des dels anys noranta, se’l considerava un possible cancerigen. Actualment es considera que no n’hi ha una evidència concloent. «Prendre cafè també s’associa amb la prevenció de la diabetis tipus 2, sobretot gràcies a un antioxidant que afavoreix el metabolisme dels sucres», recorda el nutricionista. Una altra recerca publicada enguany suggereix que pot ajudar a prevenir el càncer de fetge. Amb tot, «sembla que les substàncies antioxidants del te poden estar més relacionades amb efectes anticancerígens», assenyala Vidal.



Gaudir del seu sabor sense sucre

Vistos els coneixements actuals, tot apunta que ni el cafè ni el te ens faran cap mal si som adults sans i en prenem adequadament, és a dir, mirant de no ingerir-ne en excés perquè la cafeïna no ens jugui una mala passada, evitant que la beguda estigui massa calenta i combinant-los amb un estil de vida saludable, cosa que també implica prendre’ls sense afegir-hi sucre i acostumar-nos a gaudir del seu sabor natural, recomana Vidal.