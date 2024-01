El projecte I3Mote, del grup de recerca Wireless Network (WINE) de l'lN3-UOC, té per objectiu anticipar avaries en la maquinària industrial, de manera que s'evitin aturades de producció imprevistes. «Busquem definir sistemes de mesura, processament de dades i comunicacions per a monitorar l'estat de la maquinària industrial, fer-ne la diagnosi i predir quan pot aparèixer una avaria o incidència», explica el professor Pere Tuset.



Aquesta línia de recerca s'emmarca en el que s'anomena «internet de les coses industrials», que no és altra cosa que l'aplicació del potencial dels sensors, els sistemes encastats i les comunicacions sense fil més enllà de l'ús personal, domèstic o urbà. Justament Barcelona acull, del 3 al 5 d'octubre, l’IoT Solutions World Congress: punt de trobada d'investigadors, empreses i professionals del sector.



El sistema I3Mote, assenyala Tuset, busca habilitar el concepte de «manteniment predictiu», que té el repte de «fer la diagnosi de l'estat de la maquina mentre funciona». Aquest investigador posa com a exemple el cas dels motors, un dels elements més utilitzats en la indústria: «és possible fer una diagnosi mitjançant paràmetres operatius com ara la temperatura, les vibracions i el soroll. Això permet planificar les aturades de producció i té un impacte econòmic positiu en el funcionament de la planta».





Estàndards oberts, baix cost i poc consum energètic



L'avantatge comparatiu de la plataforma I3Mote respecte d'altres sistemes similars és que el desenvolupament es basa en estàndards oberts, és de baix cost i necessita molt poca energia per a funcionar. Per exemple, en el cas dels motors el sistema és capaç d'estar actiu amb l'energia pròpia que capten de les vibracions que generen els motors quan funcionen. «Això permet que funcioni sense la necessitat de tenir un endoll a prop o d'haver de canviar piles periòdicament, cosa que en facilita el desplegament i el manteniment en entorns de treball reals», exposa Tuset.





Aliança IN3-UOC i Texas Instruments



El projecte, que va començar el 2016, és possible gràcies a la col·laboració del grup de recerca WiNe de l'IN3 de la UOC i l'empresa Texas Instruments, empresa líder en la indústria dels semiconductors, que té la seu a Dallas, Texas (Estats Units).



El 2016 es va desenvolupar amb èxit un primer prototip del sistema i actualment es treballa en l'evolució i avaluació d'una segona versió, que millori la capacitat de processament i enviament de dades, alhora que se'n redueix el consum energètic.