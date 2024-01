Artistes i científics conversaran sobre el cervell

Espectacles, lectures, tres diàlegs oberts, un laboratori d'investigació escènica, una tertúlia entre dramaturgs i científics i un taller per a millorar continguts de la Wikipedia formen el cicle "Les condicions del cervell" que inaugura el 9 d'octubre a la Sala Beckett de Barcelona. Aquesta iniciativa coorganitzada per la sala i la UOC amb la col·laboració de la Fundació Pasqual Maragall (FPM), l'associació Amical Wikimedia i l'Instituto Cajal té per objecte promoure una reflexió crítica sobre algunes incògnites de la ciència relacionades amb el nostre cervell, el seu funcionament, i algunes patologies neurològiques. A més, s'hi celebrarà un taller en què investigadors de la UOC i la FPM es dedicaran a millorar continguts científics de la Viquipèdia, la primera web en consultes científiques al país.

El cicle engloba diverses activitats que volen ampliar la mirada i analitzar com les diferents condicions del cervell afecten la manera de percebre el món i aprofundir en la influència dels avenços neurocientífics en les manifestacions artístiques contemporànies. Aquest projecte neix de la voluntat de la universitat de tendir ponts entre diferents disciplines i espais de creació de coneixement, alhora que ampliar la cultura científica del públic general, amb l'objectiu de reforçar l'impacte del coneixement en la societat. «Volem impulsar el coneixement obert amb tothom i per a tothom, crear espais i estimular els processos de cocreació amb actors de la societat, reforçant l'impacte de la recerca generada a la Universitat», explica Pastora Martínez Samper, vicerectora de Globalització i Cooperació de la UOC i comissària del cicle.

19/10: «Les condicions de la creativitat»

El 19 d'octubre a les 19 h, la Sala Beckett acollirà la primera de les converses adreçades a qualsevol públic sobre com està format el cervell, com funciona, com evoluciona amb els anys i com es transforma amb les interaccions externes. A més, un creador de referència obrirà un debat amb els científics sobre què és la creativitat, com es genera i per què no és igual per a tothom.

Hi participaran Diego Redolar, investigador del grup de recerca de Neurociència Cognitiva i Tecnologies de la Informació (CNIT) de la UOC, la psiquiatra Xaro Sánchez, cap del Servei de Patologia Dual de Novadic-Kentron i GGz Breburg –addiccions i salut mental– a Holanda, divulgadora científica i artista visual; i el dramaturg José Sanchis Sinisterra.

26/10: «Les condicions de la memòria»

El 26 d'octubre a les 19 h el diàleg tractarà, des del punt de vista neurocientífic, els diferents tipus de memòria. Com es construeix o per què, per exemple, tenim records quan sentim una olor familiar. També s'hi analitzaran les causes conegudes de la pèrdua de memòria i algunes de les malalties relacionades. A la conversa també es tractarà altres aspectes més socials com ara la cura de pacients i també la necessitat de recerca en aquest camp.

Hi participaran Cristina Maragall i Luis Miguel Martínez, portaveu i neuròleg, respectivament, de la Fundació Pasqual Maragall, i, novament, Diego Redolar, neurocientífic de la UOC.

2/11: «Les condicions del patiment mental»

El 2 de novembre a les 19 h una conversa sobre la relació entre la societat i les malalties mentals tancarà aquest cicle a la Sala Beckett. Experts i un familiar d'un afectat per una malaltia neurològica analitzaran la cura de pacients, l'estigmatització i els tabús d'aquestes afeccions. També s'hi abordaran metodologies científiques per a millorar els resultats de la recerca desenvolupada.

Hi participaran Marisa Campos, mare d'una persona afectada per una malaltia neurològica; Martín Correa, antropòleg mèdic de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i coordinador de Ràdio Nikosia, entitat dedicada a desenvolupar projectes i activitats comunitàries en el camp de la salut mental, i Asun Pié, pedagoga i directora del postgrau de Salut Mental Col·lectiva de la UOC i la URV.

Octavi Planells, divulgador científic responsable del portal Buscaciència, agenda de divulgació científica a Catalunya, moderarà els tres diàlegs. Per a assistir de públic a qualsevol dels tres diàlegs, cal inscriure-s'hi aquí.

Viquimarató

El cicle es completarà amb un taller el 27 d'octubre, des de les 16 h fins a les 20 h,també a la Sala Beckett, per a aportar continguts a la Viquipèdia de l'àmbit de les neurociències i les altres ciències relacionades amb el cervell: una viquimarató. Investigadors i voluntaris de l'associació Amical Wikimedia se centraran tota una jornada a generar noves entrades d'aquesta enciclopèdia lliure i a millorar les ja existents. Aquesta trobada s'emmarca en la Setmana Internacional de l'Accés Obert al coneixement científic.

Mostra de dibuixos de Ramón y Cajal

Durant el cicle s'hi podran veure dibuixos científics de Santiago Ramón y Cajal (Petilla de Aragón 1852 - Madrid 1934). Ramón y Cajal va ser metge i professor d'histologia i anatomia a les universitats de València, Barcelona i Madrid. El 1906 va rebre el premi Nobel de medicina i fisiologia en reconeixement pel seu treball sobre l'estructura del sistema nerviós. Una part fonamental dels seus estudis van ser els dibuixos de neurones i xarxes neuronals que ell mateix feia mentre observava pel microscopi, que li van fer entendre la constitució i funcionament del nostre cervell. Ciència i art junts.

A més, dins del cicle, s'estrenarà L'alegria, de Marilia Samper, i Psicosi a les 4.48, de Sarah Kane. Completaran la programació tres lectures dramatitzades relacionades amb la temàtica. La primera serà Incògnit, de Nick Payne, dirigit per Mònica Bofill (9 i 10/10) i que inaugurarà el cicle. També es podrà veure El meu nom és programa, d'Oliver Kluck, dirigida per Ferran Dordal (23/10) i Instruccions per a un futur govern socialista que vulgui abolir el Nadal de Michael Mackenzie, dirigida per Toni Casares (06/11). Tancaran el cicle una tertúlia entre dramaturgs i científics i la presentació del laboratori d'investigació escènica Encreuaments.