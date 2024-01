Les stories d’Instagram són vídeos curts i efímers que Instagram va introduir l’agost de l’any passat. Ho va fer en un intent d’atreure els més joves i erosionar Snapchat, un dels seus principals competidors per a aquesta franja d’edat. Només un any després, les xifres aportades per Instagram avalen l’aposta. Segons la xarxa social, més de 250 milions d’usuaris creen stories cada dia. Aquesta eina ha augmentat el temps d’estada dels més joves a Instagram i ha estat útil per a les marques presents en aquesta xarxa social: més del 50% van produir-ne una el mes de juliol passat.

Per a Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i expert en mitjans socials, acostumem a trobar dos tipus de vídeos a Instagram Stories. D’una banda, «els que resulten transgressors, més agosarats, que tensen els límits existents amb la confiança que proporciona el fet que els continguts difosos no són perdurables». De l’altra, assenyala aquest expert, «els vídeos més banals, extremament intranscendents, indignes de romandre en el nostre perfil a causa de la seva absoluta vacuïtat, però que, en canvi, no ens importa difondre quan sabem que tenen data de caducitat».

Al seu torn, José Ramón Ubieto, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, assegura que les stories estan vinculades a la quotidianitat: «Els vídeos més habituals són els que expliquen la vida quotidiana. Res d’especial: el que els joves han menjat, la copa amb els amics, la piscina on s’han banyat o el seu pentinat nou». És prova d’aquesta quotidianitat el fet que entre les etiquetes més populars de les stories s’inclouen #goodmorning, #work o #goodnight. Per als experts, la clau del seu èxit té a veure amb la caducitat dels seus continguts, amb el seu caràcter agosarat i amb el fet que permeten escapar-se de l’avorriment.



Transgressió lluny dels adults

Instagram Stories ha calat entre els adolescents, un públic hiperconnectat i que es troba còmode en aquests entorns. De fet, segons el darrer informe Pisa, el 70% dels adolescents espanyols se sent malament si no es connecta. Instagram assegura que les stories han permès augmentar el temps total que els més joves dediquen a la xarxa, que ara se situa en més de 32 minuts per als menors de 25 anys i en 24 minuts pels de més edat. Per a Lalueza, aquest èxit entre el jovent respon a diversos factors: «El primer és que l’adolescent és transgressor per naturalesa i, per tant, se sent còmode amb un format efímer que convida a ser més agosarat. El segon és que els adolescents, cercant el seu propi espai i fugint del control parental, emigren de les xarxes socials emprades massivament per usuaris més adults, com ara Facebook o Twitter, mentre que Instagram encara és una xarxa amb un perfil d’usuari relativament jove i l’opció stories, amb poc més d’un any de vida i un funcionament menys intuïtiu que altres, els fa sentir còmodes i poc controlats».

A més dels joves, l’eina també fa fortuna entre les empreses i les marques que tenen perfil a Instagram. Més del 50% l’empra. Per a Lalueza, les stories fan diverses aportacions clau a les companyies i les marques. «Els permet acostar-se al cobejat públic objectiu adolescent», explica aquest expert, que afegeix que també «permet fer ressaltar continguts promocionals que, pel fet de ser efímers, destaquen i desperten interès en un context de preocupant saturació publicitària». A més, segons Lalueza, les stories proveeixen «un entorn plenament favorable als negocis». En aquesta línia, Ubieto comenta: «Les innovacions que s’inclouen a Instagram Stories, per exemple la localització i les etiquetes, no són innocents. Gràcies a aquestes, les empreses poden localitzar els seus clients, donar-los un accés fàcil al mercat i visibilitzar d’aquesta manera les seves ofertes».



Un futur de continguts efímers

Per als experts, la introducció d’Instagram Stories és un pas en l’aposta per continguts efímers, una estratègia que es mantindrà i ampliarà en el futur més pròxim. «Instagram Stories significa un pas més en el que podríem anomenar la snapchatització d’Instagram. Mentre Snapchat continuï representant una amenaça greu per a Facebook pel fet que atreu poderosament el públic adolescent en detriment de la xarxa de Zuckerberg, costa d’imaginar una evolució d’Instagram que no sigui merament mimètica respecte a Snapchat i que no estigui al servei dels interessos de la seva empresa mare, amb la qual és cridada a generar cada cop més sinergies», explica Ferran Lalueza.

L’empresa per la qual Zuckerberg va pagar mil milions de dòlars l’abril del 2012 compleix set anys. Des del seu llançament l’octubre del 2010, Instagram no ha parat de créixer fins a aglutinar 700 milions d’usuaris actius mensuals i 400 milions d’usuaris actius diàriament. Aquesta xarxa social basada en la imatge i que va incorporar filtres professionals com a signe d’identitat s’ha fet un forat en el complicat panorama digital. Per a Lalueza, la seva evolució «cada cop estarà més orientada al negoci publicitari, serà més sinèrgica respecte a Facebook i resultarà més mimètica respecte a Snapchat».

Per als experts, aquesta aposta per la imatge ha estat clau en la seva reeixida trajectòria. «A les xarxes socials gairebé sempre el que és emocional s’imposa al que és racional, i les imatges aporten una càrrega emotiva que no és fàcil d’assolir amb la paraula», reflexiona Lalueza. Mentrestant, Ubieto explica: «En una cultura de la imatge i del cos com a proveïdors d’identitat i reconeixement, Instagram és l’aparador perfecte per a mostrar que es té una bona imatge i que s’aspira a no passar desapercebut». Afegeix que «els subjectes actuals necessiten retratar i retratar-se permanentment per a ser vistos. L’anonimat global ens empeny a tots a la sobreexposició».