ILUNION de l'ONCE guardona la UOC pel seu compromís amb l'accessibilitat

La UOC ha estat premiada, pel seu compromís amb l'accessibilitat, per ILUNION Tecnologia i Accessibilitat, especialitzada en l'avaluació de l'accessibilitat d'infraestructures de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), arquitectòniques, urbanístiques, del transport i del turisme, i pertanyent al grup d'empreses de l'ONCE i la seva Fundació.

Durant la celebració a Torre ILUNION, prop de quaranta empreses, institucions i administracions han rebut dos diplomes que reconeixen el seu compromís amb l'accessibilitat, dins del termini establert per la Llei d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

Per a l'accessibilitat TIC, aquest termini va acabar el 4 de desembre de 2013, mentre que per a la dels espais d'ús públic, urbanitzats i transports, es clourà el 4 de desembre d'aquest any.

En l'acte de concessió de premis hi han estat presents el sotsdirector de Diàleg Civil, de la Direcció General de Política de Suport a la Discapacitat, Jesús Celada; el director d'Accessibilitat Universal i Innovació de la Fundació ONCE, Jesús Hernández, i la directora executiva del Comitè Español de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), Pilar Villarino. En representació de la UOC hi ha anat Jorge Bronet, delegat de la Universitat a Madrid.

Compromís amb els discapacitats

Aquesta concessió de premis és un reconeixement més del compromís de la UOC d'ampliar el món de l'aprenentatge, universalitzant l'accés a un ensenyament superior per a totes les persones, independentment de les dificultats per a conciliar que tinguin o del grau de discapacitat.

En aquest sentit, la UOC és la universitat que lidera el programa d'avaluació a distància TesLa (Adaptive Trust-based E-assessment System for Learning), llançat per la Comissió Europea, els resultats del qual possibilitaran que els estudiants amb discapacitat o altres dificultats per a conciliar, s'examinin des de casa, sense necessitat de desplaçar-se.