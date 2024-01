Com a membre actiu de la xarxa EADTU, la UOC presentarà dues conferències centrades en les oportunitats i els reptes de l’aprenentatge en línia a l’hora de facilitar l’accés i la inclusió en l’educació superior i de promoure l’adquisició de competències globals i socials dels estudiants, en el Congrés d’Educació Superior Online, Oberta i Flexible (OOF).

L’esdeveniment, organitzat per la European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) amb la col·laboració de la Universitat Oberta de Milton Keynes (OUUK), tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 d’octubre a la ciutat de Milton Keynes (Regne Unit) sota el títol «Educació superior per al futur: accelerant i enfortint la innovació».

Carme Anguera, cap de projectes de l’Àrea de Globalització i Cooperació, exposarà les «Mobilitats virtuals: formació de professionals i ciutadans amb habilitats socials i globals», en què aprofundirà en les possibilitats que ofereixen les mobilitats internacionals en la versió en línia per a l’ampliació de la cobertura, l’accés universitari i l’adquisició de competències globals i socials per part dels estudiants.

Al seu torn, Guida Fullana, també cap de projectes de l’Àrea de Globalització i Cooperació, parlarà sobre les «Oportunitats i els reptes de l’ús de l’educació en línia per a millorar l’accés a l’educació superior per a persones refugiades», a partir de l’experiència del Programa de beques que aquest any ha posat en marxa la UOC.

La participació de la UOC en aquest congrés respon a una de les línies d’actuació del Pla global i social, que té com a objectiu donar a conèixer i prestigiar internacionalment el seu model i contribuir a posicionar l’aprenentatge en línia en l’educació superior.

La conferència EADTU sobre educació OOF 2017 es planteja com una plataforma de debat per a socis i grups d’experts en aprenentatge virtual i educació en línia, un fòrum on recollir, compartir i analitzar l’experiència dels projectes, les investigacions i les innovacions que es treballen entorn de diversos eixos temàtics: estratègies per al desenvolupament professional continu, ampliació de la cobertura i igualtat d’oportunitats, nous models d’ensenyament i aprenentatge, accés i inclusió, polítiques de canvi i qualitat de l’educació superior.

L’EADTU és una xarxa internacional líder a Europa que advoca per una educació superior en línia, oberta i flexible. La seva composició comprèn més de 200 universitats i prop de 3 milions d’estudiants i, tot i que té una cobertura principalment europea, inclou entre els seus membres tant universitats obertes i a distància com universitats convencionals amb membres associats de països no europeus i consorcis nacionals.