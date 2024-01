Cada vegada hi ha més organitzacions que avancen cap al que es denomina indústria 4.0, basada en empreses altament digitalitzades que veuen en les noves capacitats cognitives derivades de la intel·ligència artificial, la robòtica i la internet de les coses una oportunitat única i, alhora, ineludible, per a la millora del rendiment i de l'eficiència operativa dels seus negocis. Un canvi que revoluciona mercats, sectors, públics i, abans de res, la gestió, els estils de lideratge i les relacions laborals en les organitzacions; perquè, com hem d'assumir tot aquest canvi des de qualsevol punt de vista, sigui ètic, jurídic o laboral?

Davant d'aquests interrogants, la UOC organitza per als dies 8 i 17 de novembre dues jornades, respectivament a l'Espai Mazda de Barcelona i a l'IBM Client Center de Madrid, que, sota el nom de «Professionals competents per a organitzacions intel·ligents», pretenen aportar respostes per a empresaris i responsables de recursos humans. Els actes compten amb la col·laboració del Observatorio de Recursos Humanos, Fundació Factor Humà, Mazda i IBM.



Empreses, experts i directors d'orquestra

Entre els convidats destaca el reconegut investigador internacional Dr. Ramón López de Mántaras, un dels pioners de la intel·ligència artificial a l’Estat i un destacat expert a escala europea, a més de director de l'Artificial Intelligence Research Institute, qui acostarà als assistents els avançaments en robòtica aplicada a l'empresa i explicarà de quina manera aquesta tecnologia canviarà els models de negoci del futur. Alhora, donarà claus per a aprendre a incorporar-la amb oportunitat i sense perjudici dels professionals. Tot això ho farà en una taula rodona amb Elsa Santamaria, directora del màster d'Ocupació i Mercat del Treball, dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, i Daniel Riera, sotsdirector de recerca dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

D'altra banda, empreses motors de l’Estat presentaran els reptes de formació que estan emprenent les seves organitzacions per afermar el seu posicionament sectorial mitjançant sistemes innovadors d'aprenentatge i gestió del coneixement en línia. A Barcelona seran responsables de recursos humans de la Diputació de Barcelona, TMB, VidaCaixa i Sabis; a Madrid, responsables de recursos humans, formació i innovació d'AKI, ​MSD, Santander i IBM.

A més, els destacats directors d'orquestra Manel Valdivieso, de la JONC, a Barcelona, i Silvia Sanz, de l'Orquestra Metropolitana de Madrid i Coro Talía, a Madrid, parlaran sobre models de lideratge d'equips de talent en moments de canvis com el que la societat i l'economia viuen actualment.



Convocatòries

Barcelona

Data: Dimecres 8 de novembre

Hora: 08.30 h

Lloc: Espai Mazda de Barcelona

Adreça: C/ del Comerç, 60, 08003 Barcelona

Madrid