La UOC dissenya un robot per a millorar l'experiència educativa en línia

La UOC ha creat Botter, un prototip tecnològic basat en la internet de les coses que vol millorar el procés d'aprenentatge a distància acompanyant l'alumne en tot moment. Es tracta d'un robot físic, capaç d'interactuar de diferents maneres (so, llum, moviment, entre elles), que té accés a dades relacionades amb el progrés i l'aprenentatge de l'estudiant. Per a fer-lo realitat, el projecte ha tingut la participació de l'eLearn Center i de Seidor, consultora multinacional especialitzada en serveis i solucions tecnològiques.

D'acord amb el grau de compliment dels objectius i del seguiment del programa de formació de l'alumne, el robot emet vibracions, sons i frases encoratjadores. Alhora, aquest prototip tecnològic és capaç d'expressar decepció si detecta que l'alumne no fa els avenços adequats en el pla educatiu i personalitzat.

La conceptualització del projecte va néixer després que un equip docent i investigador de psicòlegs i d'informàtics de la UOC identifiqués una sèrie de factors clau a l'hora de garantir l'èxit dels entorns formatius en línia, entre els quals hi ha «la capacitat d'oferir als alumnes un pla personalitzat i unes eines tecnològiques i canals de comunicació capaços de despertar i mantenir el seu interès i la seva motivació al llarg del temps, gràcies a la ludificació i a la millora de l'acompanyament a l'estudiant», explica Beni Gómez-Zúñiga, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.

Per a Francesc Santanach, de l'eLearn Center de la UOC, Botter significa «una nova manera de comunicar-nos amb els estudiants, més propera, personalitzada i efectiva perquè no és per mitjà d'una pantalla sinó amb objectes més propers i quotidians. També és un pas important en l'aplicació de tecnologies cognitives en l'aprenentatge».

«L'emoció és un dels aspectes clau perquè una persona pugui modificar el comportament i pugui desenvolupar compromisos que són fonamentals durant el procés d'aprenentatge», afegeix Baptista Borrell, director de Seidor2learn, la unitat de negoci adreçada al sector educatiu de Seidor i actual proveïdor de serveis de manteniment i gestió de l'entorn d'aprenentatge de la UOC.

La iniciativa es va presentar a SIMO Educació, l'esdeveniment de referència pel que fa al sector de les TIC per a l'impuls de nous models educatius.