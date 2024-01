Una app millorarà l'atenció de pacients amb autisme

Una recerca desenvoluparà una aplicació mòbil per millorar l’atenció clínica de pacients amb trastorn de l’espectre autista (TEA). El projecte AUTAPP dissenyarà l’app que ajudarà terapeutes i familiars de pacients a seleccionar, de manera individualitzada, la intervenció psicosocial més adequada. L’estudi, coordinat per la UOC, és un projecte finançat per la convocatòria d’Ajudes per a la Realització de Projectes d’Investigació en Salut de l’Acció Estratègica de Salut, en el marc del Pla estatal d’R+D+I 2013-2016.



L’equip d’investigadors elaborarà un algoritme de decisió que funcionarà amb la suma de les característiques clíniques i psicosocials dels pacients i dels resultats de cadascuna de les seves intervencions. A partir d’aquest algoritme es crearà l’app i, finalment, es farà una prova pilot per comprovar-ne l’efectivitat.



«El constant desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) significa un avenç per a millorar l’accés a la informació per a la pràctica assistencial dels professionals sanitaris. Diversos estudis assenyalen que els sistemes informatitzats de suport a les decisions clíniques han aconseguit millorar l’adhesió dels professionals a les guies de pràctica clínica i millorar el curs evolutiu dels pacients», explica la investigadora principal del projecte, Marta Aymerich.



A part d’Aymerich, que també és membre de l'equip de direcció de l'eHealth Center i vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC, en l’equip participen Jordi Conesa i Antoni Pérez-Navarro, professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC; Montserrat Pàmies, cap del Servei de Psiquiatria Infantil de la Corporació Sanitària Parc Taulí; Isabel Parra, especialista en Psiquiatria; i Noemí Robles, doctora en Psicologia i coordinadora de la Comunitat d’Investigació Estratègica en Salut Mental de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).



El projecte es nodreix, alhora, d’una altra app que ajudarà a seleccionar la intervenció psicosocial més adequada en pacients amb demència. Aquesta aplicació també és finançada pel Pla estatal d’R+D+I i coordinada per Aymerich. Precisament aquesta recerca, després de passar una selecció, es va presentar en el marc de l’Alumni Weekend de la Harvard Chan School of Public Health el passat 14 d’octubre a Boston.