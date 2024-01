Els dies 16 i 17 de novembre tindrà lloc a Barcelona el congrés internacional Men in Movement: Descolonitzar les Masculinitats: (Re)configurar Cossos, Afectes i Política, organitzat per la Universitat Oberta de Catalunya juntament amb Homes Igualitaris (AHIGE Catalunya) i MEDUSA Gèneres en transició (grup de recerca). Experts d’arreu del món dedicaran dos dies a analitzar les masculinitats des d'una perspectiva crítica. Tractaran diversos aspectes, masculinitat i Islam, pornografia gai, masculinitat en la política amb l'anàlisi dels “polítics beckhamistes” (inspirats en la figura de David Beckham) com Emmanuel Macron i Justin Trudeau o l’ús d’estereotips de gènere en la campanya de Donald Trump i Hillary Clinton. Les jornades compten amb el suport del programa Internationalization at Home de La Caixa, la Diputació de Barcelona i AHIGE i tindran lloc a l’espai Francesca Bonnemaison. S'emeten en streaming i compten amb un servei de traducció simultània.

El gènere no és només una qüestió femenina. «Hem de trencar amb la idea que el gènere és només una qüestió de les dones i que és un problema de dones, perquè el gènere és relació, és cultura», afirma Begonya Enguix, antropòloga de gènere de la UOC i organitzadora de la jornada. «El gènere és un sistema de relacions marcades pel que culturalment considerem homes i dones. Aquest congrés posa de rellevància l'anàlisi d'almenys el 50% d'aquest sistema -les masculinitats- que són imprescindibles per aconseguir societats més justes. Homes i dones són, poden ser i han de ser actors/actrius del canvi cap a societats més igualitàries», considera Enguix.



Les masculinitats a fons

En aquest cicle de conferències hi participaran investigadors, professionals i activistes d’àmbit internacional per debatre com són i com canvien les pràctiques diàries dels homes, com les tradicions i les imatges de la masculinitat circulen i són reinventades. S’exposaran les masculinitats «alternatives», les intimitats, els afectes i la política.

El programa s’estructura en tres seminaris dedicats a temes candents relacionats amb la masculinitat. El primer, les Masculinitats en trànsit, analitza les masculinitats migrants (per exemple, dels homes iranians a Suècia o Londres). Discutiran sobre els processos de migració transnacionals i d’altres tipus i com afecten a les construccions d’aquestes masculinitats.

El segon seminari, Afectes i intimitats mòbils, es dedicarà a debatre com viuen, imaginen i construeixen els homes les seves experiències d’intimitat, en les quals els afectes són centrals. Dins d’aquest bloc s’analitzaran els discursos entre adolescents en les pràctiques masculines en relació amb el cos i el gènere, a mig camí entre tradició i «noves masculinitats». Es destaca la ponència del catedràtic de gènere i sexualitat John Mercer, que parlarà de la cultura de la sexualització, del consum de pornografia gai i de com afecta la seva construcció d’imaginaris i pràctiques sexuals.

El tercer seminari, Masculinitats, nació i política, posarà de manifest com interactuen gèneres i masculinitats amb la política actual. Jayeon Lee, professora de la Universitat de Lehigh, explicarà la seva recerca basada en la campanya per les presidencials als Estats Units del 2016 i l’anàlisi dels estereotips i percepcions dels candidats Hillary Clinton i Donald Trump. L’escriptor Mark Simpson, a qui s’atribueix el terme metrosexual i l'espornosexual, desgranarà els models masculins de polítics, que van des del model del laborista Jeremy Corby, que representa una «nova» masculinitat, fins a la nova generació de líders masculins beckhamistes, com Macron o Trudeau.

El catedràtic emèrit en Sociologia de la Universitat de Fes, i gran expert en Masculinitat i Islam, el professor Abdessamad Dialmy impartirà la conferència inaugural sobre els canvis i les resistències masculines a la igualtat de gènere en alguns països àrabs. La catedràtica Mary Vincent, professora d’Història europea moderna i vicepresidenta i membre de la Royal Historical Society de la Universitat de Sheffield tancarà les jornades amb una anàlisi sobre les concepcions històriques de la masculinitat a Espanya que inclou des de la relació entre masculinitat i feixisme fins a l'anàlisi del que ella anomena «masculinitats ordinàries i invisibles».